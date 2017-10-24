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Gümüşdere'de bisiklet keyfi

Keçiören Belediyesi'nin, ödüllü projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde gerçekleştirdiğibisiklet bizden, gezmesi sizden projesi büyük ilgi görüyor.

24 Ekim 2017 Salı 17:37
Gümüşdere'de bisiklet keyfi

Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlık için Harekete Et" kampanyası kapsamında fiziksel aktivitelerin artırılması projesini  destekleyen Keçiören Belediyesi, Gümüşdere Ihlamur Vadisi bisiklet parkurunda ücretsiz olarak herkesi pedalları çevirmeye davet ederken, sabah 8:30 ile akşam 20.30 arasında hizmet veren bisikletler, her yaştan insanı doğanın içinde harekete teşvik ediyor.

Nüfus cüzdanı karşılığında isteğe bağlı yaklaşık 2 saat bisiklet sürerek sağlıklı yaşamı seçenler Gümüşdere'ye akın ediyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE DOĞAYA TAŞINDI

Çevreci bir belediye olduklarının da altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Keçiören; spor, hareket ve toplum sağlığını gözeten ve teşvik eden bir belediye... Elbette sadece çevreyi koruyan, spora teşvik eden bir araç olmasının yanında bisiklet; obeziteyle mücadelede de fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıyor.  Bisiklet sayesinde fiziksel aktivite doğaya taşınmış oluyor. Gümüşdere Ihlamur Vadimiz içerisinde 3.200 metrelik bisiklet yolu var. Bu proje ile 7'den 77'ye herkesi doğanın içinde harekete teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Temiz bir çevre için bisikletin ulaşım alanında da kullanılması gerektiğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bisiklet sürmeyi sadece hobi olmaktan çıkarmamız lazım... Hatta ulaşımda da bisiklet kullanılmalı... Tabi bunun için yolların ona göre dizayn edilmesi gerekiyor, bu yöndeki çalışmaları destekliyoruz, bu daha başlangıç... Bisiklet yollarının sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:37
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