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Gümrükte büyük operasyon! 59 kişi gözaltında

Ankara polisi, çağrı merkezi kurarak, cinsel gücü artırıcı gümrük kaçağı ilaçları satanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 59 kişiyi gözaltına aldı.

08 Şubat 2018 Perşembe 17:11
Gümrükte büyük operasyon! 59 kişi gözaltında

Ankara'da cinsel gücü artırıcı gümrük kaçağı ilaç satanlara operasyon.Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, Yasin E. ve İsmail E. isimli kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen gümrük kaçağı cinsel gücü artırıcı hap ve benzeri ürünleri çağrı merkezi aracılığıyla satıp, çeşitli şehirlere gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin, ayrıca çağrı merkezi üzerinden kısa mesaj yoluyla müşteri aradığı, gönderilen mesajlara dönüş yapan müşterilerin de çağrı merkezinde çalışan kadınlar ile cinsel içerikli konuşmalara dahil edilerek, ürünlerin satışının sağlandığı belirlendi.

Polis ekipleri, 6 iş yerine ve 2 depoya eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, gümrük kaçağı cinsel gücü artırıcı 58 bin 279 ürün ile 500 gram toz madde ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda, 52'si kadın 59 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 17:11
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