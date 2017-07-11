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Gümrükte bekleme yarıya iniyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 180 günlük eylem planında gümrüklerdeki işlemlerin hem vatandaş hem de iş dünyası açısından hızlandırılmasına dönük adımların da yer alacağını söyledi.

11 Temmuz 2017 Salı 08:31
Gümrükte bekleme yarıya iniyor

Gümrüklerdeki laboratuvar işlemlerinin tekleştirileceğini, bunun da bekleme sürelerini yarı yarıya azaltacağını kaydeden Tüfenkci, "Bu konuda 19 bakanlık devreye giriyor. Onları bir havuza alacağız. Bu tür işlemlerin tek bakanlığın koordinasyonunda yapılması gerekiyor" dedi. Sabah'ın haberine göre, bazı gazetecilerle sohbet eden Tüfenkci, yaz ayları nedeniyle özellikle Kapıkule'nin çok yoğun olduğuna dikkat çekerek, "Ön beyan sistemini hayata geçirdik. Adam evinden çıktığında, sınır kapısına yaklaştığında cep telefonundan siteye girip beyanlarını dolduruyor. Beklemeden pasaport bilgilerini vererek hızlı geçiyor" dedi. Kapılarda tam otomasyona geçme projelerinin de bulunduğuna dikkat çeken Tüfenkci, "Bizim ve diğer bakanlıkların bütün yazılımlarını birbirine entegre edeceğiz. Böylece kağıdı azaltarak iş ve işlemleri artırmak istiyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 08:31
  1. Sabah
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