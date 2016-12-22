Gümrüksüz alışveriş limiti değişti!

Amazon'un Türkiye'ye resmi olarak destek vermesinden sonra gözler gümrük limitine çevrilmişti. Tahminlere göre; yurtdışı alışverişi rahatlatmak için 75 euro olan gümrük limitinin150 euro'ya çıkması bekleniyordu. Ancak bugün gelen açıklamalar tam tersi oldu ve gümrüksüz alışveriş limiti düşürüldü.

75 EURO OLAN SINIR 30 EURO'YA DÜŞTÜ

Teknolojioku sitesinde yer alan habere göre Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, TOBB ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde Türkiye E-Ticaret Meclisi ve EticaretSEM tarafından organize edilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları Ankara Konferansı sonrası konuyla ilgili açıklama yaparak gümrüksüz alışveriş limitinin 75 euro'dan 30 euro'ya düşürüleceğini ve bu kararın çok yakında resmi gazetede yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Tüfenkci gümrüksüz alışveriş limitinin düşürülmesinin nedenlerini şu şekilde açıkladı: “Geçtiğimiz Meclis toplantımızda bana intikal ettirilen bir sorun vardı. 'Yurt dışından Türkiye’ye 75 avroya kadar olan siparişler gümrüksüz girebiliyor ve bu da haksız rekabete yol açıyor' dediler. İncelemeye aldık ve bizim e-ticaret firmalarımız yurt dışına ürün gönderdiğinde gümrüklerde karşılaştıkları oranlarla, bizim yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördük. Bunun önerisini Bakanlar Kuruluna götürdük ve 30 euroya düşürdük. Avrupa bunu 22.5 euro olarak uyguluyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girer."