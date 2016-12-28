Gümrüklerde ‘himmet’ terörü!

MUHAMMET KUTLU / ANKARA - İhanet örgütü FETÖ’nün bu ülke insanına nasıl kan kusturduğu, ne gibi ihanetlere imza attığı her geçen gün biraz daha gün ışığına çıkıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Meclis FETÖ Komisyonu’na gönderdiği rapor ihanet örgütü FETÖ’nün gümrükler üzerinden vatandaşa nasıl baskı kurduğunu ortaya koydu. FETÖ’cüler himmet vermeyi reddeden ve örgütün gazetesi olan Zaman’a abone olmayan işadamlarının mallarını gümrük kapılarında aylarca bekletip şirketlerini iflasın eşiğine getirmişler. FETÖ’cü hainler, mallarını uzun süre gümrüklerde beklettikleri işadamlarından mallarını serbest bırakma karşılığında fahiş miktarlarda rüşvet istemişler.

“İFLASIN EŞİĞİNE GELDİM”

Diyarbakır, Bursa, Malatya’da şirketleri bulunan bir işadamının bakanlığa sunduğu suç duyurusu dilekçesi, FETÖ’cü hainlerin bu ülkenin insanlarına nasıl kan kusturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Örgütün gazetesine abone olmadığı için hedef seçilen işadamı Ahmet A, şikayet dilekçesinde, yasalara uygun olarak vergileri de ödenmek suretiyle Çin’den mal getirdiğini belirterek, “Defalarca sözlü ve yazılı olarak başvurmama rağmen hukuken geçerli bir neden belirtilmeyerek malzemeler tarafıma iade edilmemiştir. Bu nedenle iflasın eşiğine geldim” şeklinde konuştu.

ZORLA SENET İMZALATTILAR!

Kargo araçlarına yol güzergahında el koyulduğunu aktaran talihsiz işadamı Ahmet A, “Eşyalara el koyduktan sonra beni aradılar. Benden 150 bin TL para istediler. Bu parayı Finansbank’tan ABD’deki bir hesaba yatırmamı istediler. Hesap yabancı olunca yanaşmadım. Bunun üzerine bana zorla biri 50 bin TL diğeri 61 bin TL olan iki senet imzalattılar. Geri kalan parayı ise nakit istediler. Daha sonra abi dedikleri adam hepsinin nakit alınmasını isteyince senetleri geri verdiler ve nakit para getirmemi istediler. Şayet parayı ödemezsem el konulan eşyaları parça parça satacaklarını söylediler. El konulan eşyalarımın daha sonra piyasaya satıldığını öğrendim. Benim eşyalarıma el koyan polislerden bir kısmı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış bir kısmı ise firaridir” diye konuştu.