Gümrüklerde FETÖ riski

MURAT ALAN / İSTANBUL - Kara hudut kapılarında FETÖ zafiyeti. Geçtiğimiz yıl Edirne’de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan’ın, tatil için gittiği Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yaparken aracının aranması sonrası şikayetçi olduğu gümrük memurları ve dönemin Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın’a ‘haksız arama’ suçundan hapis cezası verilmesi ve bu cezanın Edirne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onanması, gümrük memurlarını hapis cezası korkusuyla iş yapamaz hale geldi. Karar sonrası, her gün Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Sarp sınır kapılarından hakim savcı kimliğini gösteren onlarca yargı mensubunun hiçbir aramaya tabi tutulmaksızın günü birlik yurt dışına gir/çık yaptığı bildirildi. İstihbarat birimleri ise ilgili bakanlıkların dikkatine acil koduyla bir rapor gönderdi. Raporda, “4 binden fazla FETÖ’cü hakim savcının tutuklandığı yada açığa alındığı, yüzlerce kripto FETÖ’cünün yargı içerisinde halen cirit attığı bir ortamda hakim savcılara tanınan bu ayrıcalık, FETÖ’cülerin firarını kolaylaştırabilir” denildi.

EDİRNE MAHKEMESİNİN KARARLARI GÜMRÜĞÜ KİLİTLEDİ

Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan, geçen yıl mayıs ayında gittiği Yunanistan’dan Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Gümrük muhafaza memurları Murat Işık ve Murat Kanat, savcı olduğunu söyleyen Fatih Aslan’ın araç bagajında gümrük muayenesi yaptı. Bunun üzerine Savcı Aslan, görevli memurlar hakkında, ‘haksız arama’ suçlamasıyla şikayetçi oldu. Edirne 4’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde gümrük memurları ve arama talimatını veren dönemin Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın hakkında dava açıldı. Edirne 4’ncü Asliye Caza Mahkemesi Hakimi Sinem Şarlayan, gümrük muhafaza memurları Murat Işık ve Murat Kanat ile dönemin Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın’a hapis cezası verdi. Sanık avukatı Adem Eray Kozan’ın itirazı üzerine dosya bakan Edirne Ağır Ceza Mahkemesi cezayı onadı. Ekrem Dumanlı’nın da arasında olduğu birçok iri baş FETÖ’cünün yurt dışına nasıl kaçtığı halen aydınlatılamamışken, Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesi ve Edirne Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararlar, Türkiye’nin Avrupa ve Asya ile bağlantılısını sağlayan 19 hudut kapısında görev yapan gümrük muhafaza memurlarını iş görmez hale getirdi.

KİMSE BİRŞEY SORAMIYOR

Pazarkule, Kapıkule, İpsala sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza memurlarının, yurt dışına çıkan ya da giriş yapan hakim ve savcıların araçlarının gümrük muayenesini yapmadığı, “ceza alırız” korkusu ile her gün onlarca keyfi giriş çıkışa göz yummak durumunda kaldığı ifade edildi. Geçtiğimiz Şubat ayında Artvin’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan kadın şüpheli, Gürcistan’a otomobilin gizli bölmesinde kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı gümrük muhafaza memurlarının dikkati sayesinde yakalanmıştı.

KRİPTO FETÖ’CÜLER KÖTÜYE KULLANABİLİR

Karar sonrası istihbarat birimleri de ilgili ilgili bakanlıklara gönderilmek üzere acil koduyla bir rapor hazırladı. FETÖ tehlikesinin ve firarların gün gün arttığı bir dönemde, gümrüklerde yaşanan bu sıkıntının ciddi sorunlara neden olacağı vurgulandı. Raporda “4 binden fazla FETÖ’cü hakim savcının tutuklandığı yada açığa alındığı, yüzlerce kripto FETÖ’cünün yargı içerisinde halen cirit attığı bir ortamda hakim savcılara yargı eliyle tanınan bu ayrıcalık, firarı kutsal bir görev gibi gören FETÖ’cülerin firarını kolaylaştırabilir. Ayrıca kötü niyetli gümrük personeli tarafından bu boşluk rant sağlamak için kullanılabilir. Bu hususlar muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır” denildi.