Gümrükçü: 2019’daki CHP iktidarı için adayım

CHPİzmir’de iki adaylı geçmesi beklenen yarışta Aziz Kocaoğlu’nun açıkladığı CHP Büyükşehir Grup Sözcüsü Deniz Yücel ile , CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü yarışacak.

Gümrükçü, yaptığı açıklamada 2001 yılında henüz 21 yaşındayken girdiği il yönetim kurulu listesini göstererek “ İşte size gençlik, işte size emek. Benim elimde nutuk arkamda da örgüt var” diye konuştu. Gümrükçü, bu seçimin herhangi bir belediye başkanının 2019 adaylığı seçimi olmadığını , bu seçimin 2019’da Türkiye çapında yüzde 50+1 almak için çalışacak il başkanını seçeceğini belirtti. Gümrükçü “Hiçbir arkadaşımı belediye başkanı yapmak için değil, 2019’daki CHP iktidarı için adayım. Size söz yine iktidar gelecek” diye konuştu.