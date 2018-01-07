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Gümrükçü: 2019’daki CHP iktidarı için adayım

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kurultay yaklaşırken il kongreleri de devam ediyor. Bugün yapılacak İl Kongresi öncesi adaylığını açıklayan Utku Gümrükçü “ 2019’daki CHP iktidarı için adayım” dedi.

07 Ocak 2018 Pazar 10:19
Gümrükçü: 2019’daki CHP iktidarı için adayım

CHPİzmir’de iki adaylı geçmesi beklenen yarışta Aziz Kocaoğlu’nun açıkladığı CHP Büyükşehir Grup Sözcüsü Deniz Yücel ile , CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü yarışacak. 

Gümrükçü, yaptığı açıklamada 2001 yılında henüz 21 yaşındayken girdiği il yönetim kurulu listesini göstererek “ İşte size gençlik, işte size emek. Benim elimde nutuk arkamda da örgüt var” diye konuştu. Gümrükçü, bu seçimin herhangi bir belediye başkanının 2019 adaylığı seçimi olmadığını , bu seçimin 2019’da Türkiye çapında yüzde 50+1 almak için çalışacak il başkanını seçeceğini belirtti. Gümrükçü “Hiçbir arkadaşımı belediye başkanı yapmak için değil, 2019’daki CHP iktidarı için adayım. Size söz yine iktidar gelecek” diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 10:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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