Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret

Bakan Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, üniversite girişinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından karşıladı. Konuklarına, TOBB’un Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kazandırdığı TOBB Mühendislik Laboratuvar Binası, hakkında bilgi veren Rektör Taş, "Bu anlamlı günün üniversitemizin 10. kuruluş yılına tesadüf etmesinden ve bu vesileyle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ve gururu da ifade etmek isterim. 10’uncu yaşını dolduran ismi gibi kökleri ile de bu topraklara derinden bağlı olan üniversitemize mühendislik laboratuvarı hediye eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Beyefendiye ve çalışma arkadaşlarına minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Hisarcıklıoğlu ve birliğinin bu desteğinin pek çok yerel unsur ve iş adamlarımız tarafından da örnek alınması gerektiğini umut ettiğimi de özellikle belirtmek isterim. Biraz sonra temel atma töreni ile bismillah diyeceğimiz laboratuvar inşaatımız öncelikli olarak Mühendislik Fakültesindeki Makine ve İnşaat bölümlerimizin lisans eğitimine ve Ar-Ge çalışmalarına hizmet edecektir. Şubat 2018’de tamamlanacak olan laboratuvarımızın oturma alanı bin 113 metrekare olup toplam alanı 3 bin 342 metrekaredir. Binamız bodrum, zemin ve 1’inci katlardan oluşmaktadır. Bodrum katta 1 adet sığınak, bir adet su deposu, bir adet arşiv ve bölümlere ait 4 adet depo bulunmaktadır. Zemin katta 3 adet atölye, 3 adet laboratuvar ve 6 adet ofis bulunmaktadır. Birinci katta ise 6 adet laboratuvar ve 9 adet ofis bulunmaktadır. Üniversitemizin Ar-Ge çalışmalarına dair yatırımları bundan sonra da devam edecektir. İnşallah yakın bir zamanda Mühendislik Fakültemizin diğer bölümleri, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Fen bilimleri için lisans ve lisansüstü laboratuvar ve Ar-Ge merkezinin inşaatına da başlayacağız. Akademik kadrosunu nicelik ve nitelik açısından güçlendiren Üniversitemiz bu ve bundan sonra yine sizlerin destekleri ile kurulacak yeni laboratuvarlarla ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettirecek, Bilecik’e ve bölgemize önemli katkılar sunmaya devam edecektir" dedi.