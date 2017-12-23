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Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:25
Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 47 lira ile 850 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 16 lira ile 23 bin lira arasında belirlendi.

Öte yandan sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret şirketlerinin, onaylanmış kişi statü belgesi, onaylanmış ihracatçı yetkisi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için asgari ücret tarifesindeki ücretlerde yüzde 25 indirim uygulanabilecek.

Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı bini aştığında bundan sonraki beyannameler için asgari ücret tarifesinde yüzde 25 oranında indirim yapılabilecek. Söz konusu beyanname sayısı 2 bin 500'ü aştığında ise sonraki beyannameler için uygulanabilecek indirim oranı yüzde 35 olacak.

Yapılan değişiklikler 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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