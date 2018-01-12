Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesinde değişiklik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sektörel dış ticaret firmaları ve dış ticaret sermaye şirketleri ile Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için asgari ücret tarifesindeki ücretlerde yüzde 25 indirim uygulanabilecek.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.