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Gümrük kaçağı 30 bin 450 paket sigara ele geçirildi

Gevaş ilçesinde, yol kontrolü sırasında, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün aracı ile Başkale ilçesine bağlı Bebleşin Mahallesi'ndeki evin deposunda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı toplam 30 bin 450 paket sigara ele geçirildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:11
Gümrük kaçağı 30 bin 450 paket sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılıkla Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Gevaş ilçesinde yapılan yol kontrolünde 'dur' ihtarına uymayıp, aracını jandarma ekiplerinin üzerine süren sürücü, tali yolda kaçmaya çalıştı. Kısa süre sonra aracı çamura saplanan sürücü, yol kenarında inip, koşarak, kaçmaya devam etti. Jandarma ekipleri, takibe aldığı sürücüyü kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına aldı. Çamura saplanan araçta yapılan aramada ise gümrük kaçağı 11 bin 850 paket sigara ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin, Gevaş ilçesinde yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde ise şüpheli 1 kişinin yapılan üst aramasında, 10 gram morfin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan jandarmanın, Başkale ilçesine bağlı Bebleşin Mahallesi'nde, şüpheli 1 kişinin evinin deposunda yaptığı aramada gümrük kaçağı 18 bin 600 paket sigara ele geçirildi. Bebleşin kontrol noktasındaki denetimlerde durdurulan araçta ise 1 ton 758 kilo hayvansal iç yağı ele geçirildi. 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:11
  1. Van
  2. Gevaş
  3. Başkale

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