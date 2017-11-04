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Gümrük işlemlerinin anlık olarak takibi artık mümkün

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın elektronik ortamda uygulamaya koyduğu ve büyük kolaylıklar getiren yeniliklere bir yenisi daha eklendi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:50
Gümrük işlemlerinin anlık olarak takibi artık mümkün

İhracat ve ithalat Yapan firmaların kendi işlemleri hakkında doğru ve hızlı bir şekilde bilgi edinebilmeleri amacıyla Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) uygulamaya sokuldu.

ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK

Bu programın devreye girmesiyle ithalat yapan veya yurtdışına ihracat gerçekleştirenler mallarının gümrük idaresinde bulunduğu yerden ne gibi gümrük işlemlerini kapsadığını ve söz konusu işlem süreçlerini anlık olarak takip edebilecekler.  Bu sayede gümrükleme işlemlerinin ne kadarlık bir sürede tamamlanacağını öğrenebilecekler. Program aracılığıyla sunulacak olan verilerin resmi bir bağlayıcılığı bulunmayacak. Sadece bilgilendirme amaçlı olacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yayımlanan 2007/12 sayılı Genelge’ye göre Programa kaydolmak ve faydalanmak isteyen ithalatçı/ihracatçı firmaların Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı, firmayı doğrudan temsile yetkili kişi tarafından Bakanlığın web sitesinde bulunan GET-APP üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 09:50
  1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  2. Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı
  3. işlem
  4. GETT-APP

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