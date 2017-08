"Gümrük birliğinin güncellenmesini bahane ederek Türkiye’ye hesap ödetmeye çalışıyorlar"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Baskil İlçe Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresine katıldı. Türkiye’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını dile getiren Bakan Tüfenkci, millete ve halka dayanarak yola çıktıklarını ifade etti.

Halkla beraber yürüdüklerini ve halka hesap vermenin dışında hiçbir güce boyun eğmediklerini vurgulayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bunda sonrada sizlerin desteği ile boyun eğmeyeceğiz. Biz milletle beraber yolyürüdük ve siyaseti insan kazanma, insana hizmet olarak gördük. ’İnsanı yücelt ki devlet yücelsin’ diyerek biz bu yola çıktık. Hizmetleri de insan öncelikli ve odaklı yapmaya çalıştık. Bizim için önemli olan Türk milletine hizmettir. Biz siyaseti sorun üretme merkezi olarak değil, çözüm üretme merkezi olarak gördük” dedi.

"Gümrük birliğinin güncellenmesini bahane ederek hesap ödetmeye çalışıyorlar"

AK Parti’ninbir dava hareketiolduğuna değinen Bakan Tüfenkci, “AK Parti sadece Türkiye’nin değil,mazlumların,yakın coğrafyanın ve dünyanın umudu olan bir partidir. Onun için sen, ben çatışmasına girmeden yolumuza devam etmemiz lazım.16 yılda biz gerçekten çok büyük hizmetler yaptık. Engelleri ve dağları aşa aşa bugünlere geldik.2013 yılında İMF’ye borcumuzu ödediğimizde ve faizlerin dip seviyesinde olduğunda 3-5 ağacı bahane ederek Gezi Parkı olaylarını çıkardılar.Sokakları ve meydanları yangın yerine çevirdiler. Faturasını bu millete ödettiler. Gezi Parkının arkasında olanlar bugün yine Türkiye’ye gümrük birliğinin güncellenmesini bahane ederek hesap ödetmeye çalışıyorlar. Ama Allah’a hamd olsun ki Türkiye büyük bir ülke. Türkiye bir ve beraber olduğu zaman aşamayacağı engeller yoktur. O gün nasıl Gezi Parkını ortaya atanlara gerekli dersi bu millet verdiyse, 15 Temmuz’da da verdi. Onlar adalet ve hukuk karşısında hesap verecekler. Ama sadece adalet karşında değil, bu milletin vicdanı karşısında hesap verecekler. Varsın onlar mahkemede tiyatrolarını oynasınlar ve mağdur edebiyatına yatsınlar. Eğer bu ülkede bir mağdur varsa o da bu millettir. Onlar millete ve devletekarşı savaş açtılar. O savaşı milletin desteği ile kaybettiler” diye konuştu.

"Derdimiz milletin işini ve aşını büyütmektir"

2017’ye de çok güçlü bir şekilde girdiklerini belirten Tüfenkci, “ İlk çeyrekte yüzde 5 büyümeyi yakaladık. İkinci çeyrekte de daha fazla bir büyümeyi bu millet yakalamış olacak. 3 ve 4’üncü çeyrekte de büyüme oranları daha da devam edecek. Biz büyümeliyiz. Çünkü Türkiye her yıl bir milyon vatandaşına işve aş bulmak zorundadır. Derdimiz milletin işini ve aşını büyütmektir. Bizde hizmette sınır yok. Durmayacağız, daha fazla koşacağız, çalışacağız ve yorulacağız. AK Parti kurulduğundan buyana kısa sürede iktidara geldi. Yapmış olduğumuz hizmetlerle Türkiye’yi her alanda en az 3 kat büyüttük. Biz her beldemize, mahallemize, ilçemize ve ilimize dokunduk. Elimizi uzattık. Karşılığını bulduğumuzda yola devamettik ve hizmet ettik. Bize kurşun sıkanlara hizmet götürdük. Hiçbir ayrım yapmadan80 milyonu kucaklayarak bu yola çıktık” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci’ye programda , Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Tahir Öztürk ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze de eşlik etti.