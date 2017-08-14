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Gümrük Bakanı Tüfenkci'den esnafa müjde! Borçlar yeniden yapılandırılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, açıkladı: Esnafın kredi borçları yeniden yapılandırılıyor. Gecikme faizleri siliniyor, icra işlemleri sonlandırılıyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:19
Gümrük Bakanı Tüfenkci'den esnafa müjde! Borçlar yeniden yapılandırılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den esnafa borç yapılandırma müjdesi geldi. Tüfenkci, esnafın gecikme faizlerinin silinip icra işlemlerinin de sonlandırılacağını açıkladı.

"31 TEMMUZ 2017'DEN ÖNCE..."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nde açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Tüfenkci, "TESKOMB'a bağlı Kredi Kefalet kooperatiflere borçları bulunan esnaf ve sanatkârımızın borçlarını yapılandırıyoruz. 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkârların 29 eylül 2017 tarihine kadar başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanacaklar. Böylece kooperatif ortağı esnaf ve sanatkârlarımızın 786 milyon lirayı bulan anapara borçları yeniden yapılandırılacak.

GECİKME CEZASI DA SİLİNECEK

204 milyon lirayı bulan gecikme cezası borcunun da silinmesine imkân sağlanmış olacak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:19
  1. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
  2. esnaf
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