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Gümrüğe 20 bin kaçak telefon takıldı

Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne "polipropilen granül" cinsi eşya olarak beyan edilen paketlerden yaklaşık 20 bin telefon çıktı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:40
Gümrüğe 20 bin kaçak telefon takıldı

Atatürk Havalimanında, Almanya'ya transit gönderilmek üzere Hong Kong'dan getirildiği ve Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne "polipropilen granül" cinsi eşya olarak beyan edilen paketlerden 20 bine yakın telefon çıktı. Paketlerde, henüz tanıtımı ve üretimi yapılmayan "iPhone 8" model telefon da yer aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'na Almanya'ya transit gönderilmek üzere, Hong Kong'dan getirildiği ve Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne "polipropilen granül" cinsi eşya olarak beyan edilen paketlerden yaklaşık 20 bin telefon çıktı.

AHL Kargo Gümrük Müdürlüğündeki transit işlemi sırasında, "polipropilen granül" olarak beyan edilen paketlerin, Almanya'ya transit edilmesi gerekirken içeriye nakledilmeye çalışıldığının anlaşılmasının ardından, X-Ray kontrolü yapıldı. Paketlerin içeriğinin cep telefonu ve aksesuarı olduğunun anlaşılması üzerine, transit eşyası gümrük gözetimine alınarak tam muayene işlemi başlatıldı.

"Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira"

İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürlüğünce yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, plastik ham maddesi olarak gümrüğe beyan edilen transit eşyasının, İstanbul Başakşehir'de bir depoya götürülmek üzere sahte belgelerle geçici depolama yerinden çıkarılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Paketlerde piyasa değeri yaklaşık 6 milyon liralık, değişik marka ve modellerde 19 bin 572 cep telefonu, 180 adet kulaklık, 3 bin 572 batarya, bin cep telefonu kapağı tespit edildi. Söz konusu telefonlar arasında, Apple'ın eylül ayında tanıtımı yapılması beklenen sahte iPhone 8 modeli de bulunuyor.

Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı ve bahse konu eşyalara el koyma kararı alındı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:40
  1. İstanbul
  2. Başakşehir
  3. Atatürk
  4. Almanya
  5. Atatürk Havalimanı
  6. Hong Kong
  7. Apple
  8. Bakırköy
  9. Cumhuriyet Başsavcılığı
  10. Ticaret Bakanlığı
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