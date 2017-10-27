Gül’ün eski danışmanı mektup yazdı, Can Dündar serbest kaldı
Murat Kelkitlioğlu, Abdullah Gül’ün eski danışmanı Ahmet Sever’in Can Dündar ile olan ilişkisine değinerek 'Operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışıyor' dedi.27 Ekim 2017 Cuma 07:59
Akşam gazetesi yazarı Murat Kelkitlioğlu ''Soros Sever Ahmet'' başlıklı bugünkü yazısında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve Türkiye’nin 'Soros'u olarak bilinen Osman Kavala için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski danışmanı Ahmet Sever’in bir internet sitesinde yazdığı yazıya dikkat çekti.
Kelkitoğlu, Osman Kavala’nın gözaltına alınmasına karşı çıkan Ahmet Sever’in firari hain Can Dündar ile olan kirli ilişkisine değinerek Türkiye’nin huzuru, güvenliği ve istikrarı için terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi sekteye uğratma gayreti içerisinde olduğunu belirtti.
İŞTE O YAZIDAN BİR BÖLÜM;
Osman Kavala’ya vurulan kelepçe sonrası bağıranlar korosuna her gün yeni bir isim ekleniyor. Meğer Türkiye’de ne kadar da çok Soros sever varmış. “Türkiye’nin Soros’u” olarak bilinen ve geçtiğimiz gün gözaltına alınan Osman Kavala’nın, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri ile ilgili kirli ilişkileri deşifre oldukça birileri rahatsız olmaya başladı.
Son isim Ahmet Sever. Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başdanışmanı Ahmet Sever. Bir internet sitesinde kaleme aldığı yazısında Kavala’nın gözaltına alınmasına itiraz ediyor. Soros’un Türkiye’de kurduğu vakıfla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilişkilendirerek, geçmişte yaptığı gibi, operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışıyor (…)
Aynı Ahmet Sever, çok değil 2 yıl önce bugün firari olan Can Dündar operasyonunda da aynı göreve soyunmuştu. Can Dündar, yakın tarihin en büyük ihanet vesikası MİT TIR’ları ihanetine ortak olmuş ve casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.
İşte tam bu sırada 19 Şubat 2016 tarihinde Ahmet Sever, içerideki Can Dündar’a şu mektubu göndermişti;
“…Sana yazdığım mektup da “görülmüştür” damgasıyla eline ulaşacağından kendimi tutarak yazmıştım. Şimdi hiç tutmuyorum. Türkiye ve dünya tarihi göstermiştir ki; sana bunları yaşatan zihniyet her zaman yenilmiş ve vicdanlarda mahkûm olmuştur. Şimdi de öyle olacak, bundan hiç şüphem yok. Çıktıktan sonra da inadına inadına ve göstere göstere gazetecilik yapmaya devam edeceksin. Hem de daha gür bir sesle ve güçlenmiş olarak….’’
Bu mektuptan çok kısa bir süre sonra Ahmet ve Can’ın özlemi son buldu. Mektuptan sadece 1 hafta sonra dönemin Anayasa Mahkemesi Can Dündar’ı saldı!
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serafettin2 sa önce Mutlaka gulun haberi vardir.gulun ihanetcilerle beraber Abdo2 sa önce Abdullah Gül zaten bu milletin gözünde şüpheli şahıs. Makamını saray gibi saray olarak karısıyla kullandı. Baş yardımcısı fatoşçu çıktı yani bana arkadasini söyle dana kim olduğunu söyleyeyim.aldığı maaşlar helalmi acaba. Benolsam sorgulardım kendimi. tuğrul3 sa önce Bu Ahmet Sever denen kripto .... içeride midir- dışarıda mıdır? Dışarda ise derhal enselenmelidir. yazıYORUM3 sa önce Bu APtulah GÜL birilerinin çatı adayı olursa hiç şaşırmam! Kayserli4 sa önce Haklisin bende kayseri li olarak .. gülün haberi varsa en büyük ihnetti o yapıyor. Iste Bu 4 sa önce Bir ak Partili olarak Gül den idareci olamayacagi hissivardi hep Bende,civik ve yavansapsal durumu var ALİ KİREÇ4 sa önce Kafaları karıştırmayın. Reisin arkasında sağlam durun.şahsı için değil,ümmeti Muhammed için İncesu lu 5 sa önce İnanılmaz sandığımız birçok şey gerçekleşiyor.Hayret! Bir yanda hainler, bir yanda danışılanlar, Soroslar, onun parasından paylanan yavşaklar, gazeteci kılıklı casuslar, içimizdeki Lawrenceler, geziciler, sosyalist olduğunu söyleyen kapitalistler, celladına aşık muhalefet ...Benim güzel ve mazlumlarla gariplerin,, inananların duasıyla yaşayan ülkem ..ve bu uğurda hayatını feda edenlerle ömrünü harcayanlar...ve REİS.! Allah ömrüne ömür, gücüne güç katsın. Oktay5 sa önce ....ne sahip çıkmayıkendine görev edinmişAhmet Severgibi birisi ;nasıloluyorda dönemin cumhubaşkanına danışmanlık yapabiliyor!O zaman ki alınan kararlarda, bu ismin ülke menfaatlerini, çıkarlarını gözeterek doğru yönlendirmede bulunduğunu söylemek çok zor olur ,çünküyapılanlar yapılacakların teminatıdır.Dostlarının sırtına çıkarak makam mevki sahibi olmuşlarınbirtakım yanlışları yüzündenvasıfsız,değersiz,gereksizinsanlara önem atfedilmesi kadar kötü birşey olmasa gerek! Gayserili5 sa önce Gulun bu olup bitenlerde dahli varmi onemli olan o