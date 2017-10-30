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Gültekin: Silah sol elimde ama ben sağ elimi kullanıyorum

Genelkurmay Başkanlığındaki FETÖ eylemlerine ilişkin davada savunma yapan eski kurmay binbaşı Gültekin "Harekat merkezine girdiğimde silah sol elimde bulunuyor. Ancak ben o elimi kullanmıyorum silahı kullanma kastım olsaydı sağ elime alırdım" dedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:34
Gültekin: Silah sol elimde ama ben sağ elimi kullanıyorum

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen davanın duruşması, sanık eski kurmay binbaşı Ali Gültekin'in savunmasıyla başladı.

Darbe girişiminden önce Genelkurmay Başkanlığı Hedef Belirleme Amiri olarak görev yaptığını belirten Gültekin, 15 Temmuz'da Milli Güvenlik Kurulu (MGK) çalışmaları nedeniyle Şube Müdürü Albay Özay Yılmaz'ın emriyle fazla mesaiye kaldığını söyledi.

Telefonunu almak için Güney Nizamiye'ye gittiği sırada karşılaştığı Yılmaz'ın bir terör saldırısı beklediklerini söylediğini aktaran Gültekin, odada bulunduğu sırada televizyonda darbe girişimine ilişkin haberi izlediği anlattı.

Bu gelişme karşısında daha güvenli olabileceğini düşündüğü görüntüleme merkezine gittiğini belirten Gültekin, burada olağandışı bir gelişmeye şahit olmadığını, ilerleyen saatlerde polislere teslim olduğunu iddia etti.

Karargahta kaldığı süre boyunca eski Genelkurmay Başkanlığı Emniyet Subayı yarbay Gökhan Eski'yi birçok kez gördüğünü belirten Gültekin, Eski'nin kışlanın güvenlik önlemini almak için ek tedbirler aldıklarını kendisine söylediğini aktardı.

"Silah sol elimde"

Harekat merkezinde kaldığı için darbe girişimini yönettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Gültekin, harekat merkezine silahlı bir şekilde girmesine ilişkin, "Görüldüğü üzere harekat merkezine girdiğim sırada silah sol elimde bulunuyor. Ancak ben o elimi kullanmıyorum, silahı kullanma kastım olsaydı, sağ elime alırdım." iddiasında bulundu.

Çapraz sorgu sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Polisteki ifadenizde beyaz bir aracın nizamiyenin önünde durduğunu, araçtakilerin turnikelerden atlayarak içeri girdiklerini gördüğünüzü söylemişsiniz. Daha önce karargaha bu şekilde girenleri gördünüz mü? Bu anormal bir durum mu?" sorusuna Gültekin, "Hayır, anormal bir durum olmadığı için oradan ayrıldım." cevabını verdi.

Bunun üzerine avukat Aydın, "Siz anormal bir durum görünce oradan uzaklaşır mısınız, yoksa bunu bir yerlere bildirir misiniz? Çünkü bu durumu ilk gören sizsiniz. Askeri ve sivil makamlara bunu bildirmeniz gerekmiyor mu?" diye sordu.

Amiri tarafından terör saldırısı olabileceğine dair kendisine bilgilendirme yapıldığı için bu durumu bir yerlere bildirmesine gerek olmadığını öne süren Gültekin, "Ben amirime bağlıyım, o gerekenleri söylüyor, bu noktadan sonra benim bir sorumluluğum yok." savunmasını yaptı.

Bir başka soru üzerine Gültekin, silah seslerini duymasına rağmen herhangi bir şey yapmadığını belirterek, "Herhangi bir sorumluluğum yok, sorumlu olanlar da görevinin başındaydı. O kişileri de benim vereceğim bilgilerle meşgul etmenin anlamı yoktu." demekle yetindi.

Sanık eski teğmen Ali Feyyaz Beydağ ile sanık eski astsubay Anıl Koç da savunmalarını yaptı.

Duruşmaya, sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:34
  1. 15 Temmuz
  2. 221 sanık
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Yurtta Sulh Konseyi
  6. Anadolu Ajansı
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