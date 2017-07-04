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Gültekin Gencer: İspat etsinler kendimi asacağım

Antalyaspor'da 2013 ile 2016 yılları arasında başkanlık yapan Gültekin Gencer hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.

04 Temmuz 2017 Salı 19:13
Gültekin Gencer: İspat etsinler kendimi asacağım

Antalyaspor'da 2013 ile 2016 yılları arasında başkanlık yapan Gültekin Gencer, ulusal bir gazetede yayımlanan 'Antalyaspor'da menajer vurgunu' köşe yazısı ve 'Oyuncuya 25 bin menajerlere 875 bin TL' başlıklı haberdeki iddialara, Akra Barut Otel'de düzenlediği toplantıda yanıt verdi.

Bazı menajerlerin nasıl haksız kazanç elde ettiklerini iddia eden köşe yazısını eleştiren Gencer, "Büyük Antalyaspor camiasının başarısını gölgelemeye, başarılı geçen sezonu, şampiyonluk hedefini ve yaptığı büyük transferleri konuşmak yerine, tek taraflı, şahsımdan beyan alınmadan yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mali genel kurul öncesinde çamur at izi kalsın politikası yürütüyorlar" dedi.

"Hesap veremeyeceğimiz hiçbir konu yoktur"

Gültekin Gencer, 3 yılda menajerlik ve imza parası olarak toplam 25 milyon TL verildiği yönündeki iddialara ilişkin "Biz aksini hiçbir zaman iddia etmedik. Keşke mevcut yönetimin 1 sezonda verdiği menajerlik, imza parası ve bonservis ücretlerini de ilgili köşe yazarı ve Antalya basını bilip de yazabilse. İddia edilen menajerlik ve kulüp hesapları ile ilgili hesap veremeyeceğimiz hiçbir konu yoktur" diye konuştu.

Teknik Direktör Yusuf Şimşek'le yapılan sözleşmenin ikinci ve üçüncü yılının ödendiği şeklindeki iddiaya ise Gencer, "Yusuf Şimşek'in iki ve üçüncü yılını ödediğimi ispatlarsanız Kalekapısı'nda kendimi asacağım" dedi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:13
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