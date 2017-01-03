Gülriz Sururi: Laik ve Cumhuriyetçi olmayanlar beni takip etmesin

Tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda laik ve cumhuriyetçi olmayanların kendisini takip etmemesini istedi. Sururi’nin açıklaması ‘ayrımcılık yapıyor' şeklinde yorumlanırken, duyarlı Kemalistler bile bu sözlerin kutuplaşmaya hizmet ettiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Gülriz Sururi: Laik ve Cumhuriyetçi olmayanlar beni takip etmesin
Eklenme: 03 Ocak 2017, 19:55
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Tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda laik ve cumhuriyetçi olmayanların kendisini takip etmemesini istedi. Sururi’nin açıklaması ‘ayrımcılık yapıyor’ şeklindeki eleştirilerin odağı olurken, duyarlı Kemalistler bile bu sözlere tepki gösterdi.

Gülriz Sururi’in İnstagram hesabından yaptığı paylaşım tepki topladı. Sururi, mesajında  "Laik ve cumhuriyetçi olmayanlar beni takip etmesin lütfen" ifadelerini kullanırken, takipçilerinin ‘ayrımcılık yapıyorsun’ tepkilerine maruz kaldı. Duyarlı Kemalistler bile Sururi’nin bu sözlerine anlam veremediklerini söyleyerek, ifadelerin sadece toplumsal kutuplaşmaya hizmet edeceğini savundu.

 
EtiketlerGülriz SururiMustafa KemalLaiklik
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