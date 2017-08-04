Hüseyin Gülerce'den Fatih Altaylı'ya mesaj: Seninle görüşeceğiz

YENİAKİT.COM.TR - Gazeteci Hüseyin Gülerce, son dönemde kendisine yönelik başlatılan karalama kampanyalarına cevap verdi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Gülerce, Fatih Altaylı’nın bir merkez adına provokasyon yaptığını ifade ederek, “Zeka kıtlığı var herhalde. Yazılarımı bulup ortaya koyabileceğimi hesaplayamıyor.” dedi.

‘SENİNLE YARGIDA GÖRÜŞECEĞİZ’

Açıklamasında Fatih Altaylı’ya bir de mesaj gönderen Gülerce, “Başta Fatih Altaylı ve Mehmet Y. Yılmaz, bana iftira atan, hakaret eden, topluca hedef gösteren malum yazarlarla yargıda görüşeceğiz.” İfadelerini kullandı.