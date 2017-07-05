Turgay Güler: Kılıçdaroğlu bunu yerine getiriyor

YENİAKİT.COM.TR - Ülke TV'de yayınlanan Sıradışı programının moderatörü Turgay Güler, bu akşamki canlı yayında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu bunu yerine getiriyor" ifadesini kullandı.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu FETÖ'nün MİT Tırları ihaneti davasında tutuklanmıştı. Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için yürüyüş başlatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun her türlü provokasyona açık olan yürüyüşü devam ediyor.

KAN DÖKMEYE Mİ ÇALIŞIYOR?

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne 'paralel' olarak toplumda kaos oluşturmaya çalışanlar da devreye girdi. Yalan haberler üzerinden halk kışkırtılmaya çalışılıyor.

Güler, tüm bunlar üzerine Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlattı. Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili, "Anayasa'yı değiştirelim; ne için? 'Başkanlık sistemini getireceğiz'. Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir kişi konuşacak, hakim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Turgay Güler, Kılıçdaroğlu için 'Bunu yerine getiriyor' dedi.

Kaynak: yeniakit.com.tr