Turgay Güler: Enis Berberoğlu'na birkaç cezaevi gezdirseler...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun casusluktan tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan yürüyüş başlatmıştı. Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'ne doğru yaptığı yürüyüş için En Sıradışı programı moderatörü Turgay Güler'den çarpıcı bir öneri geldi.

'BİRKAÇ CEZAEVİ GEZDİRSELER'

Güler, Berberoğlu için, "Mesela alsın onu Bolu Cezaevine, oradan Mamak Cezaevine. Hadi arkadaşlar yürüyün oraya gidiyoruz mu diyecek?" ifadelerini kullandı.

'DUBLÖR KULLANIYOR'

Güler ayrıca Kılıçdaroğlu için, "Bu sıcakta 18 km yürüyemez. Yürümüyor zaten dublör filan kullanıyor. Hadi burası kestirme deyip kestirmeyi dönünce kayboluyormuş" dedi.