'Gülen'in terörist başı olduğunu söylersem...'

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a darbe bildirisini imzalatmaya çalıştığı iddia edilen İstanbul Kuzey Deniz Saha eski Komutanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın sorgusu sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmada sanık Harmancık, 'Bu darbeyi sizce kim yaptı?' sorusu üzerine "Bu darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hiç bir grup, güç odağı, cemaat, cunta tek başına yapamaz. Anlaşılan 15 Temmuz öncesi bir ya da daha fazla grup plan yapmış. Ancak bir grubun desteğini çekmesi nedeniyle darbenin başarısız olduğunu düşünüyorum. Bunu şu an değerlendirebiliyoruz. Operasyonel şekilde planlayan planlamış. Stratejik olarak planlayanlar, azmettirenler vardır ki, bunları ne siz ne biz hiç bir zaman öğrenemeyeceğiz" diye konuştu.



Bir başka avukat, sanığa 'Siz o gece darbenin merkezi olarak kullanılan üsteydiniz. Sizce bu darbenin başında FETÖ terörist başı Fetullah Gülen var mıydı?' diye soru yöneltti.



Sanık Harmancık, soruyu "O isim davanın birinci, ben 9'uncu sanığıyım. O ismin terörist başı olduğunu söylersem ben de terörist olduğumu kabul etmiş olurum. O kişinin dosyasını ayırın ben o zaman düşüncemi söyleyeyim" diye yanıtladı. Bu cevap üzerine bir anda solanda tansiyon yükseldi. Müşteki sıralarında bulunanlar, sanığa bağırarak, tepki gösterdi. Sanıkla avukat arasında da tartışma yaşanınca Mahkeme Başkanı Selfet Giray araya girerek, sessizliği sağladı.

"TANIKLARA YÖNELİK BİR MESAJ MI VERİYORSUNUZ?"



Bir avukat, sanığa 'Biraz önce sizin için tanıklık eden kişiye, elinizi alnınıza götürerek dikkatlice baktınız. Savunmanızda da gizli tanıklar için 'eski gizli tanıklar' diye hitap ettiniz. Bu davranışlarınızla tanıklara yönelik bir mesaj mı veriyorsunuz?' sorusunu yöneltti.



Sanık, soruyu 'Namusum şerefim üzerine yemin ediyorum...' diye başlayan cümlelerle cevaplamak isterken, müşteki sıralarından sanığa 'Namusun var mı? N...' denilerek, yüksek sesle sinkaflı sözler sarf edildi. Sorgusu tamamlanan sanığın, bazı sorulara kaçamak cevaplar verirken, avukatlarla da tartışmaya girmesi dikkat çekti.