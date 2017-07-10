Gülen'in postası bakın kim çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından firar ederken Dubai’de yakalanarak Türkiye’ye getirilen Afganistan’daki eski Türk Görev Gücü Komutanı tutuklu Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede, HTS kayıtlarına göre FETÖ’cü Bakır’ın kardeşlerinin Mustafa Bakır ve İhsan Bakır’ın FETÖ çatı davası sanıklarından firari Hidayet Karaca, İrfan Yılmaz, Selman Kuzu Tuncay Delibaşı’yla görüşmeler yaptıkları tespit edildi. İddianamede, Bakır’ın darbe girişimi gecesi ABD ile Türkiye arasındaki irtibatı sağladığı belirtildi. Ancak, Bakır ifadesinde “Bu iddia doğru değildir. Ben TSK içerisindeki Fetullahçı yapılanmayı bilmem” diyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. İddianamede, Bakır’ın, “Kaçma gibi bir planınım olmadı. İstersem sorumluluğunda bulunan uçaklarla istediğim dış ülkeye kaçabilirdim” sözlerini ise tanık ifadesi çürüttü. Tanık Osman Başıbüyük, bir dönem görev yaptığı NATO’daki prosedürü şöyle anlattı:



“Bakır’ın Afganistan’daki NATO birlik komutanı olarak oradaki Türk Birliği dışında NATO üyesi başka bir ülkenin birliklerine görev tanımı dışında emir komuta verme yetkisi bulunmamaktadır. Kendisinin NATO bünyesi kapsamında orada bulunan NATO ülkesi diğer üyelerin hava aracıyla bulunduğu ülkeyi terk edemez.”



MASAK tarafından yapılan araştırmada Bakır’ın FETÖ’nün Bulgaristan’da faaliyet gösteren Drujba (Dostluk) Okulları’na Ziraat Bankası Sofya şubesindeki hesabına 684 dolar para aktardığı belirlendi. İddianamede ayrıca, Bakır’ın hem kendi hem de eşinin ailesi tarafından FETÖ’yle irtibatlı kişilere yönelik para transferi gerçekleştirdikleri kaydedildi.





“GÜLEN ZENGİN KIZLA EVLENDİRDİ”

İddianamede, FETÖ içerisinde abisinin “Enes” kod adlı Kemal Turhan’ın olduğunu söyleyen gizli tanık ifadesinde cuntacı Bakır’ın örgütle bağlantısını şöyle anlattı:

“1990 yılında Harp Okullarında o dönem uçuş öğretmenim olan Bakır’la uçtuk. Ancak kustuğumdan dolayı Kara Harp Okulu’na geçtim. Eniştem emekli Tabip Yarbay İ.C.’e durumu anlattım. O da bana Cahit Bakır’ın Fetullah Gülen’i tanıdığını söyledi. Gülen’in kendisini ve ailesini çok sevdiğini, Bakır’ı zengin bir kızla evlendirdiğini söyledi. Eniştem benim hakkımda Bakır’la görüşmüş. Bakır kendisine ‘keşke haberim olsaydı, kamptan geçirirdim. Gülen’in cemaat üyelerinin veya kendilerine yakın kişilerin pilot olmasına önem veriyor’ demiş.”