Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler

FETÖ’nün İzmir Katip Çelebi Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 Ağustos 2016’da gözaltına alındıktan sonra, “etkin pişmanlık yasasından”’ yararlanmak isteyen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski akademisyen İ.D.Ç, örgütteki “kripto subayların” Gülen’in kitaplarının oyunların içine şifrelendiğini söyledi.

Kitaplara nasıl ulaştığnı açıklayan İ.D.Ç, “Fetullah Gülen’in kitapları, vaaz CD’leri ve FETÖ’yü anlatan kitapların olduğu, şifrelenmiş DVD’ler, mahrem abi tarafından subaylara dağıtılırdı. Daha sonra bu DVD’lerin yerini küçük hafıza kartları aldı. Subaylar bu hafıza kartlarını bilgisayara taktığında bilgisayarında hiçbir iz bırakmayacağı söylenirdi. Hafta sonu subayların kendi kiraladıkları evlerde herhangi bir kitap bulunmazdı, bütün kitapları bilgisayardan okurlardı. Bu DVD ya da hafıza kartları farklı kişilere farklı şifrelerle şifrelendikten sonra verilirdi, açıldığında içinde herhangi bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Sistem ‘Linux’ veri tabanı ile açılıyordu, daha sonra menüde bulunan ‘Bounce’ isimli oyun oynanıyordu. Oyunda ilk önceleri birinci turda yenip, ikinci turda yenilip çıkan ekrana bir şifre yazılıyordu ve daha sonra sistem içinde kitaplar görünüyordu. Tek bir tuşa basıldığında bütün menü hemen kapanıyordu” dedi.