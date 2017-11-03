'Gülen'in insanüstü yetenekleri varmış! Gazoz şişelerini parmağıyla...'

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün eğitim danışmanlarından sanık M.İ.Y. hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespit yapılması ve FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle irtibatı olmasına rağmen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren M.İ.Y, örgüt bağlantılarına ilişkin "samimi ikrar" nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuksuz sanığın Balıkesir, Diyarbakır ve İzmir'de faaliyet yürüttükleri ve FETÖ'ye eleman kazandırdığına ilişkin tespitlere yer verilen iddianamede, eğitim danışmanlarının yaşadıkları il veya ilçe imamlarına bağlı oldukları ve bulundukları yerin tu?m eğitim hizmetlerinden sorumlu tutuldukları belirtildi. Eğitim danışmanlarının örgüt evlerini kontrol altında tuttuğu, onayları olmadan hiç kimsenin işe yerleştirilmediği anlatılan iddianamede, FETÖ'ye kazandırılması hedeflenen ve "fidan" diye tabir edilen ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ilişkin son kararın da danışmanlar tarafından verildiği kaydedildi.

Öğrencileri etkilemeyi amaçlamışlar

İddianamede, M.İ.Y'nin evindeki aramada bilgisayarında ele geçirilen ve öğrencileri etkilemeyi amaçlayan "Hocamızı nasıl anlatalım" adlı sunum belgelerinin bulunduğu bildirildi.

Örgüt elebaşını yüceltmek için doğa ve insanüstü özelliklere sahip biri gibi gösterilen belge ve dokümanlarda, Gülen'in "gazoz şişelerini parmağıyla açtığı", "dakikada 6 binden fazla kelime okuduğu", "1 milyon hadisi ezberlediği", "profesörlerin ulaşamadığı bilgi seviyesine sahip olduğu", "kimsenin kaldıramadığı taşları kaldırdığı", "profesör, doçent olan üniversite hocaları bir dalda uzman olduğu halde ilkokul mezunu dahi olmayan terör örgütü elebaşının her dalda sorulan soruya cevap verdiği" şeklinde bazı ifadeler yer alıyor.