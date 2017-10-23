Gülen’in iadesi için engel yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi’nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ’nün darbe girişimi sırasında medyanın önemli bir görev yürüttüğünü ifade eden Gül, medyanın net bir duruş sergilediğini belirtti. Adalet Bakanı Gül, FETÖ elebaşı Gülen’in iadesiyle ilgili bir soru üzerine, ABD’ye bugüne kadar beş iade dosyası gönderildiğini bildirdi. Dosyaların mahkemeye intikallerinin beklendiğini söyleyen Gül, “olası nedenin” iade için yeterli olduğunu vurguladı. Gülen’in darbe girişimine yönelik talimatının olduğunun kesinlik kazandığını belirten Gül, ABD’den “İade etmiyoruz” yönünde de bir cevap gelmediğini hatırlattı. Gül, ABD’nin Türkiye’yi tehdit eden bir örgüt liderini kendi bünyesinde tutmasının kabul edilebilir şey olmadığının altını çizdi.

“Artık iade bekliyoruz”

Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD ziyareti olduğunda da konunun gündeme gelebileceğini anlatan Gül, şunları kaydetti: “İade için ‘Şöyle bir belgeye, yazışmaya ihtiyacımız var, bunu verirseniz ondan sonra mahkemeye göndeririz’ diye bir şey yok. Zorunluluk anlamında iade için gerekli başka bir belge kalmamıştır. İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz.” “Telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum”

Tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un telefonunun ABD tarafından istendiği yönünde haberlerin hatırlatılması üzerine Gül, şunları kaydetti: “Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, ‘Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.’ O zaman ‘Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin’ gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum.”