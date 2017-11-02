Teröristbaşı Gülen'in en iyi bildiği şey 'Subliminal mesaj'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, internette yayınlanan videsounda Necip Fazıl Kusakürek'in 'Sakarya türküsü' şiiri ile mesaj verdi.

FETÖ elebaşı sohbetinin sonunda Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirinden bir bölümü değiştirerek okurken, "Yol bu, yöntem bu; gerisi angarya / Yerlerde süründüğün yeter, ayağa kalk Sakarya!.." ifadelerini kullanarak ayağa kalktı.