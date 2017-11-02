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Teröristbaşı Gülen'in en iyi bildiği şey 'Subliminal mesaj'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, internette yayınlanan videosunda Necip Fazıl Kusakürek'in 'Sakarya türküsü' şiiri ile mesaj verdi.

02 Kasım 2017 Perşembe 09:37
Teröristbaşı Gülen'in en iyi bildiği şey 'Subliminal mesaj'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, internette yayınlanan videsounda Necip Fazıl Kusakürek'in 'Sakarya türküsü' şiiri ile mesaj verdi.

FETÖ elebaşı sohbetinin sonunda Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirinden bir bölümü değiştirerek okurken, "Yol bu, yöntem bu; gerisi angarya / Yerlerde süründüğün yeter, ayağa kalk Sakarya!.." ifadelerini kullanarak ayağa kalktı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 09:37
  1. Fetullah Gülen
  • HuseyinHuseyin1 sa önce
    Ya bende dedim oradadentist yaziyor ingilizce disci diye ama...ilgilelen olmadi...galiba yorumu mu yanlis anladilar...bence bu haberi silelim...cunku kendimizi millete gulduruyoruz...tesekkur ederim kolay gelsin bye
  • MirzaMirza1 sa önce
    Hee mehdi güleyim bari
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Mehdi.mehdimi.hay allahşeytan bile güler.bunu kim yamaladı.adam.adam gibi A.B.D.nin maşası onların Mağazada teşrifatcı.sahtekar.vatan yok vatansızrezil olmuş biri.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp2 sa önce
    Mehdi ? Hangi Mehdi ? Yahudi Mehdisinden başka Mehdi bilmiyorum ! O da savaş Mehdisi ; İsrail Dünya kırallığını kuracak olan adam / melek / Tanrının oğlu . . . vs . . .
  • hayrihayri2 sa önce
    Arkadas... pakraduni birisinide seyid yaptilarya artik pes! adamin agrimadik kili kalmamis mehdi diyorlar öylemi! Mehdi Kirk yasinda ise koyulacak.. bu 80-90 yasiyla baya bir gec kalmis... vay ümmetin haline... siyonistin masasina mehdi diyenimi ararsin... siyonistin kurdugu devlete, Islam devleti diyeninimi ararsin... masum insanlari (hangi dinden olursa olsun) öldürerek, cihat yaptigini sananinimi ararsin... Kelime-i Tevhid´te, Muhammedur resulullah´a gerek yok diyeninimi ararsin... Arkadas kendi dinimizden haberimiz yok! siyonist bizim dinimizi bizden iyi biliyor! eeehhh ne demisler, düsmanini iyi taniyacakmissin!!! Allah islah etsin... Deccal melunu yeryüzüne ayak bastiginda bakalim yeryüzünde kac müslüman kalacak cok merak ediyorum... bu fetö denilen hokkabaza (yaptigi tüm siyonistlik göz önündeyken) kaniyorsa vay ümmetin haline vay!!!
  • JurnalJurnal2 sa önce
    "MEHDİLİK,MEHDİYET SİZİN GİBİ;ŞARLATANLARA KALDIYSA VAY BU İNSANLIĞIN HALİNE"DİYESİ GELİYOR İNSANIN...
  • Mustafa SezginMustafa Sezgin2 sa önce
    Ben PEHTİ okuyorum. Hadi diyelim P değilde M harfi olsun o sondaki T ne oluyor. MehTi diyemi okuyorsunuz. Saçmalıklarıniz fetö operasyonunu sulandirir.
  • Erol KılıçErol Kılıç2 sa önce
    Orada DENTIST yazıyor; yani diş hekimi. Biz geri zekalı değiliz ama siz bu durumda ne oluyorsunuz?
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Orada DENTIST yazıyor, dişçi demek.
  • aslanaslan3 sa önce
    Fetöye lanetolsun ! takiyeci münafiklerinde .
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