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Gülen'in bir ayağı çukurda! Sürüne sürüne...

Teröristbaşı Fetullah Gülen'le röportaj yapan Batılı yayın kuruluşları, Gülen'in sağlık durumunun çok kötü olduğunu aktardı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:14
Gülen'in bir ayağı çukurda! Sürüne sürüne...

İngiliz haber ajansı Reuters ve Alman radyo kanalı NPR'den Robert Siegel, darbe girişiminin yaklaşması dolayısıyla FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki kaldığı karargaha girdi.

"ABD İADE EDERSE TÜRKİYE'YE GİDERİM"

Terörist başı, Kanada'ya taşınma iddiası ve Türkiye'ye olası iadesi hakkında "Söylentiler hiçbir şekilde doğru değil. Eğer ABD beni iade etmeyi uygun görürse Türkiye'ye giderim." dedi.

"FLYNN'İN GİDİŞİ İŞİME YARAMIŞ OLABİLİR"

Gülen devamında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iadesine izin vermeyeceğini umduğunu da söyledi. İstifa eden Eski Ulusal Güvenlik Fanışmanı Michael Flynn'le ilgili gelişmelere değinen Gülen, Flynn'in ABD yönetiminden atılmasının kendisine yardımcı olmuş olabileceğini savundu.

"SOLGUN GÖRÜNÜYORDU, AYAKLARINI SÜRÜDÜ"

​Reuters Gülen'in söyleşi sırasında 'solgun' göründüğünü bilgisini de paylaştı. Haberde,"Gülen söyleşide solgun görünüyordu, ayaklarını sürüyerek yürüyor ve doktorunu yakınında tutuyordu" yorumu yapıldı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:14
  1. Fetullah Gülen
  • AdemAdem3 dk önce
    Allah onu şaron gibi süründürür o kefereye kola gebernek nasıp etmez allh
  • Teyyo Teyyo 4 dk önce
    Her nefis ölümü tadacaktır!
  • Arif Arif 7 dk önce
    Hepsi tiyatro baş teröristi yaşlı ve yorgun algısı üzerinden acındırmak.
  • HancıHancı10 dk önce
    Yürüyüş eylemide traşa bağladı artık onu pensilvanyada zehirlerler
  • tariktarik19 dk önce
    apoyu besle bunu besle... istemiyoruz bunların masraflarıyla 1 milyon suriyeli besleriz
  • Yalnızca Kendi NefsiYalnızca Kendi Nefsi25 dk önce
    Türkiye hâlâ kaynıyor, bugün de ordudan bir yığın daha moloz attılar; bu herif ise hâlâ umarsızca arka tarafından gaz çıkarmaya devam ediyor!
  • vatansevervatansever33 dk önce
    Niye sasiriyorsunuz ki,?yilanlar surunur..!
  • haan hanhaan han42 dk önce
    yalan arkadaşlar şeytan gibi.inanmayın betı gebertecek işi bittikten sonra.daha bu hainin işi bitmedi kullanabildikleri kadar son nefes kadar kullanacaklar
  • ÖzcanÖzcan46 dk önce
    Topraklarimizda olmesinde necaset olmasin
  • saddisaddi52 dk önce
    geberesice köpek
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