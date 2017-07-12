Gülen'in bir ayağı çukurda! Sürüne sürüne...
Teröristbaşı Fetullah Gülen'le röportaj yapan Batılı yayın kuruluşları, Gülen'in sağlık durumunun çok kötü olduğunu aktardı.12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:14
İngiliz haber ajansı Reuters ve Alman radyo kanalı NPR'den Robert Siegel, darbe girişiminin yaklaşması dolayısıyla FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki kaldığı karargaha girdi.
"ABD İADE EDERSE TÜRKİYE'YE GİDERİM"
Terörist başı, Kanada'ya taşınma iddiası ve Türkiye'ye olası iadesi hakkında "Söylentiler hiçbir şekilde doğru değil. Eğer ABD beni iade etmeyi uygun görürse Türkiye'ye giderim." dedi.
"FLYNN'İN GİDİŞİ İŞİME YARAMIŞ OLABİLİR"
Gülen devamında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iadesine izin vermeyeceğini umduğunu da söyledi. İstifa eden Eski Ulusal Güvenlik Fanışmanı Michael Flynn'le ilgili gelişmelere değinen Gülen, Flynn'in ABD yönetiminden atılmasının kendisine yardımcı olmuş olabileceğini savundu.
"SOLGUN GÖRÜNÜYORDU, AYAKLARINI SÜRÜDÜ"
Reuters Gülen'in söyleşi sırasında 'solgun' göründüğünü bilgisini de paylaştı. Haberde,"Gülen söyleşide solgun görünüyordu, ayaklarını sürüyerek yürüyor ve doktorunu yakınında tutuyordu" yorumu yapıldı.
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Adem3 dk önce Allah onu şaron gibi süründürür o kefereye kola gebernek nasıp etmez allh Teyyo 4 dk önce Her nefis ölümü tadacaktır! Arif 7 dk önce Hepsi tiyatro baş teröristi yaşlı ve yorgun algısı üzerinden acındırmak. Hancı10 dk önce Yürüyüş eylemide traşa bağladı artık onu pensilvanyada zehirlerler tarik19 dk önce apoyu besle bunu besle... istemiyoruz bunların masraflarıyla 1 milyon suriyeli besleriz Yalnızca Kendi Nefsi25 dk önce Türkiye hâlâ kaynıyor, bugün de ordudan bir yığın daha moloz attılar; bu herif ise hâlâ umarsızca arka tarafından gaz çıkarmaya devam ediyor! vatansever33 dk önce Niye sasiriyorsunuz ki,?yilanlar surunur..! haan han42 dk önce yalan arkadaşlar şeytan gibi.inanmayın betı gebertecek işi bittikten sonra.daha bu hainin işi bitmedi kullanabildikleri kadar son nefes kadar kullanacaklar Özcan46 dk önce Topraklarimizda olmesinde necaset olmasin saddi52 dk önce geberesice köpek