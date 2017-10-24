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"Gülen'i kovan ilk ülkeyiz ama..."

Özbek tarihçi Şuhrat Salamov "Gülen'in taraftarlarını ülkeden kovduğumuzda bizi Türkofobiyle suçladılar" ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2017 Salı 17:16
"Gülen'i kovan ilk ülkeyiz ama..."

Ünlü Özbek tarihçi ve politikacı Şuhrat Salamov, Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye beklenen ziyaretini değerlendirdi.

Bildiğimiz üzere, Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye’yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin mevcut durumu hakkında neler söylemek istersiniz?

– Evet, resmi Ankara ve Taşkent arasındaki ilişkilerde belli bir soğukluk vardı. Ancak bu durum diplomatik ilişkilerin kötüleştiği anlamına gelmemeli. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği hiçbir zaman durdurulmadı. Zamanında Türkiye ve Özbekistan arasında “Sonsuz dostluk” isimli mutabakat imzalanmıştı. Şu anda Türkiye-Özbekistan ilişkileri çok iyi düzeyde.

– 20 yıl aradan sonra ilk kez Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gidecek. Ankara ve Taşkent ilişkilerindeki soğukluğun sebebi neydi?

– Özbekistan, Fetullah Gülen taraftarlarını kovan ilk ülkelerden biriydi. O zaman neredeyse tüm Türk dünyası Özbekistan’ı Türkofobide suçladı. Ancak aradan birkaç sene geçtikten sonra herkes Gülen’in asıl yüzünü gördü. Herkes Türkiye’de yaşanan olayları takip ederek, bu örgütün Türkiye’yi hangi durumlara soktuğunu görmüş oldu.

– Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin geleceği konusunda beklentileriniz nelerdir?

– Artık Türkiye ve Özbekistan arasında birkaç milyar dolarlık kültürel ve ekonomik anlaşmalara imza atıldı. Muhakkak yeni anlaşmalar da yapılacaktır. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Türkiye’ye resmi ziyaretinden sonra konuyla ilgili daha kapsamlı değerlendirmeler yapabileceğiz.

Kaynak: Yenicag.Info

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:16
  1. Şuhrat Salamov
  2. Özbekistan Cumhurbaşkanı
  3. Türkiye-Özbekistan ilişkileri
  4. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  5. Fetullah Gülen
  6. Özbekistan
  • Korucuk köylüKorucuk köylü13 sa önce
    Şu .....ğlanı fetula gülenmanukyan ın resmini yayınlamayın diye kaç defa daha yazacağız be kardeşim.
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