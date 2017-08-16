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Gülen’e toz kondurmayan küstah FETÖ’cü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetulah Gülen’in avukatları Nurullah Albayrak, Adnan Şeker ve Talha Aksoy’un da arasında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı FETÖ’cü Avukatlar Davası, önceki gün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:12
Gülen’e toz kondurmayan küstah FETÖ’cü

OSMAN YİĞİT / ANKARA“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle yargılanan sanıklar arasında örgütün önemli avukat imamları da bulunuyor.

SİZ ‘ÖRGÜT’, BEN ‘HİZMET’ DİYORUM

Mahkemenin dünkü duruşmasında FETÖ’nün avukat imamlarından tutuklu sanık Mehmet Deveci, ilginç beyanlarda bulundu. İfadesi alınan Mehmet Deveci, “Ben Hizmet hareketindenim. Hareketin müntesibiyim. Siz ‘örgüt’ diyorsunuz ben ‘Cemaat’ diyorum” dedi. Mahkeme heyetine ‘ders verme’ niteliğindeki bu küstahlığa karşı mahkeme başkanı, “Ya öyle mi.. İlk defa duyuyorum bunları” diyerek ‘şaşkınlığını ifade etti. Yargıyla ‘dalga’ geçme niyetindeyken kendisinin alaya alındığını fark etmediği görülen Deveci, ifadesinin devamında iyice çözülerek, “Cemaat mensubuyum. ‘FETO’ dediğiniz insanın hayranıyım. Siz ‘örgüt’ ben ‘Hizmet’ diyorum. Kendisini ‘hain’ kabul etmiyorum. Hizmet’i örgüt görmüyorum. Ona ve Fetullah Gülen’e toz kondurmam. Cemaat’in çökertilmesi için bu harekete ihtiyaç vardı. Siyasi iktidar Cemaat’e saldırıyor..” ifadelerini kullandı. 

‘ÖRGÜT TALİMATI’NI REDDETTİ

Dosyadaki deliller kapsamında örgüt talimatıyla eylemlerde bulunduğu görüşünü reddeden Deveci, sözde ‘samimi’ beyanlarına devam ederek, “Ben hayatımı tanzim ederken her şeyi birine mi soracağım. Eşimi, işimi, okuyacağım gazeteyi, savunacağım sanığı vs.. Böyle şey mi olur?” ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:12
  1. Gülen’e toz kondurmayan küstah FETÖ’cü
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