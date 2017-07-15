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Gülen'e Pensilvanya'da rahat yok! Malikânesinin önünde idam sloganları

ABD'de yaşayan Türkler, Pensilvanya'da Gülen'in yaşadığı evin önünde protesto gösterisi düzenlendi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:53
Gülen'e Pensilvanya'da rahat yok! Malikânesinin önünde idam sloganları

ABD'de yaşayan Türkler, Pensilvanya'da Gülen'in yaşadığı evin önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Pennsylvania eyaletinde Pocono Dağları'ndaki konutu önündeki gösteride, Türk protestocular, ABD'nin Gülen'i barındırmaması için pankart açarak, slogan attı.

Pankartlarda ABD hükümetinin ABD'de eğitim vermesi için bir teröriste mali yardım yaptığı vurgulanarak, Fethullah Gülen okullarına dikkat çekildi. Göstericiler, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vuran ve sonrasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir maskeleri taktı.

'ABD TERÖRİSTLERİ KORUMAKTAN VAZGEÇMELİ'

Türk-Amerikan Toplumu'nun düzenlediği gösteride bir de basın bildirisi dağıtıldı. Bildiride, Gülen'in Türk-Amerikan ilişkilerine en büyük zararı verdiği belirtildi ve "ABD hükümeti FETÖ lideri Gülen'i ve ABD'ye kaçan diğer teröristleri korumaktan vazgeçmeli ve Türkiye'ye iade etmeli" dendi.

İDAM SLOGANLARI

Darbe girişimini protesto edip Gülen aleyhinde slogan atan Türkler, idam talep etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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