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Gülen'den 'don'lu mesaj!

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kuryeliğini yaptığı iddia edilen Malik Ejder Eriş'in yargılanmasına devam edildi.

08 Ağustos 2017 Salı 09:02
Gülen'den 'don'lu mesaj!

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kuryeliğini yaptığı iddia edilen Malik Ejder Eriş'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Eriş, hazır bulundu.

Duruşmada, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel müdürlerinden Nurettin Veren, tanık olarak ifade verdi.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA MESAJ

Sanığın Gülen'in kuryeliğini yaptığını ve ABD'ye gidiş gelişlerinde örgütün mesajlarını taşıdığını belirten Nurettin Veren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuryelik yapan kişiler, mesajları cevşen ya da küçük kitaplar içerisinde verirdi. Fetullah Gülen'e ait takke, tespih, cevşen, seccade, iç çamaşırları gibi materyaller verilirdi. Kime mesaj verilecekse o kişi bunları anlardı.

Sanık bunları bilmeyebilir ancak götürdüğü kişiler bunun anlamını biliyordur. Bunlar saf, FETÖ'ye bağımlı kişiler. FETÖ maddi yönden baktı bunlara. Halen de destek olduğunu düşünüyorum. Sanığın etrafını ilmen etkileyecek bir bilgisi yok. FETÖ'den duyduğu mistik hikayeleri anlatır."

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:02
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