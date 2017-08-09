Gülen'den akılalmaz talimatlar: "Cumaya gitmeyin, namazı içinizden kılın, kapınıza içki koyun"

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan askeri personelin itirafları örgütün yapılanmasını da gözler önüne serdi. Kendilerinden sorumlu mahrem imamların sürekli telkinde bulunduğunu belirten FETÖ'cü askerler, itiraflarında örgütten kopmaların önüne geçmek için FETÖ'nün baskı uygulayıp buna 'şefkat tokatı' dediğini söylediler.

'NAMAZINIZI İÇİNİZDEN KILIN'

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan rütbeli FETÖ'cüler şu itiraflarda bulundu:

Terör örgütü üyelerinden biri, mahrem imamın kendilerine "Bu hareketin ne kadar büyük olduğunu bilemezsiniz, belki birlikte yan yana çalıştığın kişi de bizden ama siz bilemezsiniz" dediğini belirterek, "Namazlarınızı içinizden, ima ile kılın, kapınıza içki şişesi koyun. Birbirinize abi diye hitap etmeyin, Cuma namazlarına katılmayın" şeklinde telkinde bulunduklarını ifade etti.

Astsubaylık giriş sınavında 50 sorudan 48'inin kendisine sınav öncesi yemin ettirilerek verildiğini belirten FETÖ üyesi bir diğer rütbeli, "Sınavda sorulardan bir kaçını yanlış yapmam istendi. Ben de kabul ettim. Verilen 48 sorunun birebir aynısı sınavda çıktı ve bu şekilde sınavı kazandım" diye konuştu.

RÜTBELİLERE İSİM İSİM FİŞLEME

Kendilerinden sorumlu mahrem imamın, bilgisayarına isimlerin yazılı olduğu bir flaş bellek taktığını belirtilen FETÖ üyesi asker, "Flaş bellekte tugayda görevli rütbeli personelin tek tek isimleri vardı. Mahrem imam buluştuğumuzda isimleri yer alan komutanlar ne yapıyor, tugay komutanı nasıl davranıyor diye soruyordu" açıklamasında bulundu. Ayrıca TSK içindeki üyeler aracılığıyla diğer askerler hakkında arşiv ve fişleme yaptıklarını söyledi.

BASKIYA ŞEFKAT TOKADI KILIFI

Kendilerinden ayrılmak isteyen askeri personel üzerinde disiplin soruşturmaları, mobing, şok mangaları uyguladıklarını belirten başka bir FETÖ'cü asker ise "Bunun bir 'şefkat tokadı' olduğunu söyleyerek askerler üzerinde manevi baskı kurdular. Böylece bölünmeyi önlediler" ifadelerini kullandı.

İtirafçı askerler, örgütün geleceğini mahrem yapılanma üzerine kurduğunu da belirtip "Mahrem yapılanmada yer alan şahıslara'katalog evliliği yaptırıyorlardı" dedi.

(TımeTurk)