Gülen yeni bir din ihdas etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat ve Yozgat 6. Olağan İl Kongrelerine katılarak vatandaşlara hitap etti. Terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “FETÖ ile mücadele Türkiye Cumhuriyetinin son yıllarda verdiği en zor, en çetin, en hayati mücadelelerden biridir. İstikbalimizi garanti altına almanın, milli bekamızı tahkim etmenin en kritik aşamasıdır. Pensilvanya’daki şarlatan, kişisel hırsı için Müslümanlığı tahrif ederek, yalanı, iftirayı ve takiyeyi adeta kutsallaştırarak, kendine yeni bir inanç, yeni bir din ihdas etmiştir. Kimi bir dolara kimi 50 bin dolara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının, çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah, yapmayacakları ihanet yoktur.



“FETÖ, DÜNYANIN EN ŞEYTANİ ÖRGÜTÜ”



“Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük şeytani organizasyonun yapıldığı bir durumla karşı karşıyayız. 40 senedir milletimizin kanını emen bu kalleş örgütün gerçek yüzü, karanlık ve kanlı geçmişi ortaya çıkmıştır. Artık saklanacakları, gizlenecekleri bir yer kalmadı. PKK’dan bazı dersler aldılar. Onların dağlarda inleri vardı. Şimdi bakalım bunların inleri neresi olacak. İşte geçen gün gördünüz değil mi? Bir tuvaletin arkasından nasıl bir yerlere girip çıkıyorlar. Nereye girerseniz girin oralarda da sizi bulacağız, çıkartacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Devletimizin bünyesini bu sinsi kanser hücresinden temizliyoruz. Devletimizin kurumları, FETÖ’nün haşhaşilerinden arındıkça hamdolsun artık her açıdan daha güçlü hale geliyoruz.”



“ABD, AFRİN’DE KARŞIMIZA ÇIKMA!”



PYD/PKK ile mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Nasıl sınırlarımız içinde bölücü terör örgütüne göz açtırmıyorsak sınırlarımızın öte tarafında da bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum.”



‘TAŞERON’A KİT VE BİT MÜJDESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat’taki konuşmasında ise binlerce çalışana şu müjdeyi verdi: “KİT’lerde de BİT’lerde de şu anda çalışanların durumu neyse, taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir, bunu böyle biliniz. Zira, bizim buradaki operasyonumuz, aradaki adeta komisyoncuyu kaldırmaktır. Bunları kaldırarak nasıl ki KİT’ler şu anda mevcut elemanlarını belli bir şekilde değerlendiriyorsa, BİT’ler nasıl değerlendiriyorsa, şimdi bu taşeronda olanlar da bu şekilde yapılacak imtihanlarla birlikte oranın elemanı olacaklardır.”

CHP zihniyeti 2019’da dersini alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şehirde olduğu gibi Tokat’taki İl Kongresi öncesinde de kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in “Sakarya Türküsü” şiirinden, “Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya/Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya” dizelerini hatırlatarak, “Bugün Tokat ayağa kalkmış” ifadesini kullandı.



MHP İLE MİLLİ MUTABAKAT



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ve Bahçeli ile görüşmesini de hatırlatan Cumhurbaşkanı, “İnşallah bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da inşallah karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacaktır” dedi.



BAŞI AÇIK, ÖRTÜLÜ KOL KOLA...



Asıl olanın bu kubbede hoş bir seda bırakmak olduğunu dile getiren Erdoğan şöyle devam etti: “Öyle mi? ‘Bir zamanlar bizim bir cumhurbaşkanımız, bir başbakanımız vardı, bu ülkeye ne hizmetler yaptılar, Allah onlardan razı olsun. Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü. Başı açık olan da başı örtülü olan da bu ülkede el ele, kol kola yürüdü. Üniversitelere de girdiler, devlet dairelerine de girdiler. Bunlar denilse yeter...”