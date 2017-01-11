Gülen vatandaşlıktan çıkarılırsa iade edilir mi? Bozdağ cevapladı

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ

Biz bu dönemde oyalandığımızı düşünüyoruz. Nasıl oyaladıkları da ortada. Umuyoruz ki Trump dönemi ile Türkiye - Amerika ilişkileri güçlenecek.

YURT DIŞINDAKİ FİRARİ FETÖ'CÜLERİN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI

Burada rakam veremiyoruz. Şu anda yurt dışında kaç kişi var bunu net olarak söyleyemiyoruz. Vatandaşlıktan çıkarılması firari FETÖ'cülerin iadesini zorlaştırabilir. Vatandaşlıktan çıkarılmış olmaları onların suçlarını ortadan kaldırmıyor. Türkiye'de bu cezaların uygulanması da ortadan kalkmıyor. Bunların altını çizmek istiyorum. Türkiye aleyhine suç işleyen kişileri cezalandırma bağımsız Türk yargısının görevidir