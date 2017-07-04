Gülen'den skandal benzetme sonrası 'yürüyün' talimatı!

Türkiye’de kaos çıkarmak için yollara düşen Kılıçdaroğlu terör örgütleriyle resmen bir araya geldi. FETÖ elebaşı Gülen örgütüne eylemi destekleyin talimatı verirken PKK’nın siyasi uzantısı HDP de yürüyüşe katıldı.

CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'nün MİT kumpasından tutukluluğuna karar verilince Kemal Kılıçdaroğlu yollara düştü ve sözde adalet yürüyüşünü başlattı. Ankara'dan İstanbul'a kadar sürecek olan yürüyüşte 19. gün Adapazarı/Kocaeli arasında devam etti.

PM toplantısı yapıldı

Yürüyüşte Kartepe Uzunçiflik’te mola verilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, içerisine masaların konulduğu çadırda Parti Meclisi toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu, sözde 'adalet yürüyüşü' sırasında 2 MYK, 1 grup ve Parti Meclisi toplantısı yaptı.

Peygambere saygısızlık

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü Hz. Muhammed(s.a.v)’e benzetmişti. Bu sözler büyük tepki toplamışken Bekaroğlu’nu destekleyen bir açıklamada FETÖ elebaşı Gülen’den geldi. Haftalık yayınladığı videolarla üstü kapalı talimatlarını ileten elebaşı Gülen, CHP’nin yürüyüşünü öve öve bitiremedi.

Pensilvanya’dan talimat

Hatta daha da ileri giderek bu provokasyonu Mekke’nin fethiyle bir tutmaya kalktı. Terörist başı yayınlanan yeni sohbetinde CHP liderinin yürüyüşü için “Hz. Peygamber’in Mekke’ye girişini” örnek gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun sözde ‘adalet’ sloganını da sık sık kullandı. “Yürüyün doğru bildiğiniz yolda dosdoğru” sözleriyle, kriptolara ‘eylemin arkasındayız, siz de katılın’ sinyali verdi.

Teröristleri kucakladı

Türkiye üzerine kanlı tezgahlar planlayan terör örgütleri PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin desteğiyle yürüyen Kılıçdaroğlu, teröristlerle kol kola pozlar vermekten de çekinmiyor. CHP lideri geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ise FETÖ’cülerin hepsini yürüyüşe davet ederek Gülen ile arasındaki kirli ittifakı itiraf etmişti. FETÖ lideri Gülen’in de CHP ve eylemin propagandasını yapmasıyla her şey gözler önüne serildi.

Kandil’den destek

PKK’nın siyasi kanadı HDP de CHP’nin kortejine katıldı. Kandıra’daki katılım da Eşbaşkan Serpil Kemalbay, Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşan heyet yer aldı. Eşbaşkan Kemalbay, Kılıçdaroğlu ile kol kola girdi. PKK’nın siyasi kanadında yer alan isimler ellerinde, “Eş başkanlar için adalet”, “Tutuklu milletvekilleri için adalet” yazılı dövizler taşıdı. “Örgüt propagandası” yapmak suçundan tutuklanan Demirtaş ve Yüksekdağ için ‘tahliye’ istedi.

CHP belediye imkanlarını seferber etti

Ana muhalefet partisi seçim zamanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devlet imkanlarıyla miting yapmakla suçluyordu. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek için CHP’li belediyeler seferber oldu.

Ankara'dan İstanbul'a kadar sürecek olan yürüyüşte 19. gün Adapazarı/Kocaeli arasında devam etti. Dinlenme tesislerinde çekilen bir fotoğraf, yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devlet imkanlarıyla AK Parti mitingi yapmakla suçlayan CHP'nin, parti kararı olan yürüyüşe belediyeleri de dahil ettiğini gösterdi. Fotoğrafta, CHP'li başkanların yönettiği Beşiktaş ve Kadıköy belediyelerinin, resmi otobüsleri dikkat çekti. CHP'li belediyeler, vatandaşın ortak malı olan, devletin imkanlarıyla alınan otobüsleriyle, CHP parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun kendi kararları olan adalet yürüyüşünde lojistik hizmet sunuyor.