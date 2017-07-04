Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gülen'den skandal benzetme sonrası 'yürüyün' talimatı!

CHP'li Bekaroğlu, İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu'nu Hz. Muhammed(s.a.v)'e benzetmeye kalkışmıştı. Şimdi de FETÖ elebaşı Gülen o eylem için 'Hz. Peygamber'in Mekke'ye girişini' örnek gösterdi, örgüt üyelerine seslenip 'destek verin' mesajı verdi.

04 Temmuz 2017 Salı 11:17
Gülen'den skandal benzetme sonrası 'yürüyün' talimatı!

Türkiye’de kaos çıkarmak için yollara düşen Kılıçdaroğlu terör örgütleriyle resmen bir araya geldi. FETÖ elebaşı Gülen örgütüne eylemi destekleyin talimatı verirken PKK’nın siyasi uzantısı HDP de yürüyüşe katıldı.

CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'nün MİT kumpasından tutukluluğuna karar verilince Kemal Kılıçdaroğlu yollara düştü ve sözde adalet yürüyüşünü başlattı. Ankara'dan İstanbul'a kadar sürecek olan yürüyüşte 19. gün Adapazarı/Kocaeli arasında devam etti.

PM toplantısı yapıldı

Yürüyüşte Kartepe Uzunçiflik’te mola verilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, içerisine masaların konulduğu çadırda Parti Meclisi toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu, sözde 'adalet yürüyüşü' sırasında 2 MYK, 1 grup ve Parti Meclisi toplantısı yaptı.

Peygambere saygısızlık

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü Hz. Muhammed(s.a.v)’e benzetmişti. Bu sözler büyük tepki toplamışken Bekaroğlu’nu destekleyen bir açıklamada FETÖ elebaşı Gülen’den geldi. Haftalık yayınladığı videolarla üstü kapalı talimatlarını ileten elebaşı Gülen, CHP’nin yürüyüşünü öve öve bitiremedi.

Pensilvanya’dan talimat

Hatta daha da ileri giderek bu provokasyonu Mekke’nin fethiyle bir tutmaya kalktı. Terörist başı yayınlanan yeni sohbetinde CHP liderinin yürüyüşü için “Hz. Peygamber’in Mekke’ye girişini” örnek gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun sözde ‘adalet’ sloganını da sık sık kullandı. “Yürüyün doğru bildiğiniz yolda dosdoğru” sözleriyle, kriptolara ‘eylemin arkasındayız, siz de katılın’ sinyali verdi.

Teröristleri kucakladı

Türkiye üzerine kanlı tezgahlar planlayan terör örgütleri PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin desteğiyle yürüyen Kılıçdaroğlu, teröristlerle kol kola pozlar vermekten de çekinmiyor. CHP lideri geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ise FETÖ’cülerin hepsini yürüyüşe davet ederek Gülen ile arasındaki kirli ittifakı itiraf etmişti. FETÖ lideri Gülen’in de CHP ve eylemin propagandasını yapmasıyla her şey gözler önüne serildi.

Kandil’den destek

PKK’nın siyasi kanadı HDP de CHP’nin kortejine katıldı. Kandıra’daki katılım da Eşbaşkan Serpil Kemalbay, Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşan heyet yer aldı. Eşbaşkan Kemalbay, Kılıçdaroğlu ile kol kola girdi. PKK’nın siyasi kanadında yer alan isimler ellerinde, “Eş başkanlar için adalet”, “Tutuklu milletvekilleri için adalet” yazılı dövizler taşıdı. “Örgüt propagandası” yapmak suçundan tutuklanan Demirtaş ve Yüksekdağ için ‘tahliye’ istedi.

CHP belediye imkanlarını seferber etti

Ana muhalefet partisi seçim zamanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devlet imkanlarıyla miting yapmakla suçluyordu. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek için CHP’li belediyeler seferber oldu.

Ankara'dan İstanbul'a kadar sürecek olan yürüyüşte 19. gün Adapazarı/Kocaeli arasında devam etti. Dinlenme tesislerinde çekilen bir fotoğraf, yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devlet imkanlarıyla AK Parti mitingi yapmakla suçlayan CHP'nin, parti kararı olan yürüyüşe belediyeleri de dahil ettiğini gösterdi. Fotoğrafta, CHP'li başkanların yönettiği Beşiktaş ve Kadıköy belediyelerinin, resmi otobüsleri dikkat çekti. CHP'li belediyeler, vatandaşın ortak malı olan, devletin imkanlarıyla alınan otobüsleriyle, CHP parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun kendi kararları olan adalet yürüyüşünde lojistik hizmet sunuyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:17
  1. Enis Berberoğlu
  • huseyinhuseyin24 dk önce
    yurrrruyuunnnn kim tutar sizieyyy chp ye oy verenlersize hizmet yerine sizin paralarlagununugun eden chp nin hizmetsizliginde bogulun insallah
  • AltayAltay30 dk önce
    Yüzlerce vatan evladı Şehadete KOŞARKEN sesi çıkmayanlar, YÜRÜMEKLE neyi çözdüklerini zannediyorlar???? Kimi kandırıyorlar????
  • AhmetAhmet36 dk önce
    "Yürüyün doğru bildiğiniz yolda dosdoğru” diyor kiralanmış hoca, kiralayana göre de konuşuyor. Ne diyor; doğru bildiğiniz yolda. Yani doğru yolda demiyor, size göre / bana göre doğru olan yolda diyor. Herkesin kendine göre bir doğrusu var. Ne güzel demişler; İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Fetö nün son durumu bu galiba !
  • HACIHACI48 dk önce
    Bence tam fırsat,geri kalan fetöcü hainleri paketleyip kargoya vermek için iyi fırsat.Bu arada kknında bu yaptıklarının hesabının sorulması lazım.Her türlü fitnenin başı.
  • tuğrultuğrul50 dk önce
    Senin Allah belanı versin "Kaliteli MÜNAFIK"
  • AhmetAhmet54 dk önce
    Fetullah.......Bak seni alim hoca zannedenlerin dünyasini mahvettin.Hala akıllanmadın konuşuyorsun.Adam olsan buraya gelirdin ama nerde...
  • haydahayda56 dk önce
    k..kpiyasalarda
  • İbrahim YILMAZİbrahim YILMAZ1 sa önce
    ÇÜŞŞŞŞŞŞ....HALA SENİ DİNLEYEN VARSA ONLARA DA ÇÜŞ.ARTIK GRAM ACIMAM O Ş....FSİZ YANDAŞLARINA....
  • Hkn...Hkn...1 sa önce
    Nerede vatana millete hayırsız bir iş var k.k. orada...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tren anne ve çocuğuna çarptı!
  1. Tren anne ve çocuğuna çarptı!
  2. Bir şarjör mermiyi 3 saniyede..
  3. 'Fenerbahçe tüm zamanların en iyisini..
  4. Bel fıtığı tedavisinde son nokta!
  5. Turistlerin valizinden çıkanlar şok..
  6. Zonguldak'ta FETÖ'den şüpheliler..
  7. 8 trilyon dolarlık kervan geliyor! Tam..
  8. Bu hamama giren terlemiyor, aksine..
  9. Yakıt tankeri böyle patladı!
  10. Dinmeyen acı: Başbağlar Katliamı
  11. Bakan Işık açıkladı! 6 kişi görevden..
  12. "Çocuğum yemek yemiyor" diyorsanız...
  13. Kütahya'da telefon dolandırıcısına..
  14. Kameni'nin dikkat çeken istatistikleri
  15. İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık..
  16. Öfkeli boğa sahibini öldürdü!
  17. İşte terör örgütünün silahları
  18. Hurda parçalarla traktör yaptı
  19. İran'ın asıl derdi Türkiye! Su..
  20. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli:..
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15 derece düşürün
2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15 derece düşürün