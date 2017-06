Gülen: Saraya yürüyüp o adamı taşlamadan...

Teröristbaşının Erdoğan’ı hedef gösteren bu talimatıyla harekete geçen örgüt 15 Temmuz öncesi yargı darbesi planı hazırlayıp Gülen’e sundu. Ancak yargıdaki FETÖ temizliği darbeyi suya düşürdü.

Yargıtay 16.Ceza Dairesi’nin kamikaze hakimler hakkında verdiği kararın gerekçesinde yer alan üst düzey FETÖ’cülerin ByLock yazışmalarında, Gülen’in firari olarak yaşadığı Pensilvanya’dan örgüte gönderdiği talimatlar da bulunuyor.

ÜÇ SEÇENEKLİ PLAN

Bylock’ta HE (Hoca efendi) kod adını kullanan Gülen’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı direkt hedef gösterdiği darbe talimatında örgüt üyelerine, “2 bin kişiyi almadan düzelmez bu işler, seçimle falan olmaz. Saraya yürüyüp, o adamı taşlayıp, indirmeden düzelmez” dediği de üst düzey yöneticilerin yazışmalarında yer alıyor.

Pensilvanya’dan aldıkları talimat üzerine harekete geçen FETÖ’cü hainler ise Gülen’e üç seçenekli plan sunmuş. Hainlerin ilk planı, 17-25 Aralık’ta olduğu gibi bir yargı kumpasının tekrarı ile hükümet üyelerini tutuklamaktı. Bu plan yazışmalara, “Aslında hepsinin bir sabahlık işi var. İddianameyi 3 savcı yazacak. Kolluk gücü olarak da asker makul şüphe ile gözaltı yapacak. Hakimler de ikinci günü ayarlanıp iş bitirecek. Kurul üyelerini de alacaklar, medyayı da. Bir günde toplar geçersin, bir hafta da her şey değişir. Gerisi, artık ülkeyi ele almış olacaksın” ifadeleriyle yansıdı. Ancak örgütün bazı yöneticilerine ikinci bir yargı kumpası cazip gelmemiş olacak ki, “17-25’i niye yaptık o zaman?” sorusunu sordular. Buna soruya karşılık olarak ise; “Hazırlık var şu an. Toplanacakların listesini oluşturuyorlar. Tam o tarz mı bilmiyorum, belki direkt asker girer. Geçen bahsettiğim ‘Bunları bir sabah toplayalım’ meselesini Emniyetçi, HE’ye sunulması için proje haline getirip gönderdi. Son gücümüzle bir çıkış yapmak lazım, kaç yıldır oraya çalışıldı. Emniyet’e kalsa ‘asker girmeden biz bile hallederiz’ diyor” cevabı verildi.

ASKER BİZ DEMEK!

Vatan hainlerinin diğer planı ise doğrudan TSK içindeki örgüt üyelerini kullanarak darbe yapmaktı. Yazışmalarda, askerin darbe yapacağına olan inanç; “Asker demek biz demek şu an abi. Harici kurumsal bir ses yok orada. Ama yine de HE istese olur” sözleriyle dile getiriliyor. Planla ilgili olarak da; “Sabah bin kişi toplansanız yeter. Gözaltı yapılamayacakları da bakan vs. can güvenliği açısından tedbiren ablukaya alacaksın. Darbe olmamış olacak. Savcı gözaltı kararlarını verecek, direkt garnizonlara yazacak. Bir savcı yeter, gerisi kolluk gücünün işi” ifadelerine yer veriliyor.

VATANA İHANET SUÇU

Teröristbaşı Gülen’e sunulan bir başka plan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı vatana ihanetle suçlamak. Bu plan da yazışmalarda “DEAŞ, vatana ihanet ve 17-25 Aralık ile CB’ye (Cumhurbaşkanı) kanunen gözaltı yapılabilir. Sonra abluka altındayken istifaları istenir. HSYK üyeleri de öyle. Kabul etmeyenler ya İmralı, ya yurtdışı. Aynı saatlerde tüm medyaya da kayyım atanacak. 17-25 kimin olacaktı tam olsaydı. Hizmet bu sürecin tarafı değildir, ‘bu tamamen hukuki bir davadır’ der geçeriz” ifadeleriyle anlatılıyor.

STAR