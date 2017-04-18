Gülen halifeliğini ilan edeceği Yavuz'un kaftanı Erdoğan'ın ellerinde!

Erdoğan, Fatih Camii'inde öğle namazını kıldıktan sonra Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Erdoğan türbenin başında dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında Yavuz Sultan Selim Han'ın onarımdan geçirilen kaftanının açılışını gerçekleştirdi. Kaftan, 2005 yılında FETÖ lideri Gülen'e götürülmeye çalışılırken son anda kurtarılmıştı.



KAFTANIN AÇILIŞINI YAPTI

Erdoğan, Fatih Camii'inde öğle namazını kıldıktan sonra Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Erdoğan türbenin başında dua etti. Erdoğan burada Yavuz Sultan Selim'in onarımdan geçirilen kaftanının açılışını da yaptı.



GÜLEN O KAFTANLA HALİFELİĞİNİ İLAN EDECEKTİ

Geçtiğimiz aylarda da kaftanla ilgili ilginç bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Hakan Şükür ve Ruanda'nın fahri konsolosu İnanç Çiftçi'nin Yavuz Sultan Selim'e ait 500 yıllık kaftanı FETÖ lideri Fetullah Gülen'e götürme planı ortaya çıkmıştı. Gülen'in, Yavuz Sultan Selim'in, halifeliğin Osmanlı'ya geçtiği Mısır seferi sonrası giydiği kaftanı öperek "halifeliğini ilan etme planı" vardı.

YAVUZ SULTAN SELİM'İN KAFTANI

Yavuz Sultan Selim'in kaftan için, Mısır seferi dönüşünde "Vasiyet ediyorum, bu çamurlu kaftan, ben vefat ettikten sonra kabrimin üzerine örtülsün." dediği biliniyor.

Kaynak: Haberler