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Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ "Bu örgüt bir projedir. Feto, 1976 -1977'de Manisa'da bulunan akıl hastanesinde tedavi gördü. Kendisiyle 1976'da aynı mahallede ikamet ettik. Hastane evraklarını temin etmek için uğraştım ama bu dosyaların yakıldığını öğredim" dedi.

Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 17:58
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TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, 1976-1977'de Manisa'da akıl hastanesinde tedavi gördüğünü ileri sürdü.

İzmir'de bir otelde Medya Platformu üyesi gazetecilerle buluşan Özdağ, ülkenin, "cumhuriyet, demokrasi, hukuk, adalet, liyakat, ehliyet" gibi sihirli kelimelere ihtiyacı olduğunu ve bu sözlerin de Türkiye'yi selamete götüreceğini belirtti.

DOSYALAR YAKILDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 50 yıllık bir yapı olduğunu vurgulayan Özdağ, "Bu örgüt bir projedir. Fetö, 1976 -1977'de Manisa'da bulunan akıl hastanesinde tedavi gördü. Kendisiyle 1976'da aynı mahallede ikamet ettik. Hastane evraklarını temin etmek için uğraştım ama bu dosyaların yakıldığını öğredim." dedi.

Özdağ, FETÖ'nün himmetle başladığını ve daha sonra büyük şirketler kurduğunu aktardı.

Örgütte, görünmeyen şirketlerin de olduğunu ifade eden Özdağ, "Mesela Kemal Batmaz'ın 50 şirketi var. Bu yapı, para nereden geleceğini iyi biliyor. Bu yapı, Türkiye'deki bir akıl değil. Bundan emin olun. Kesinlikle yabancı istihbarat örgütleri tarafından dizayn edilmiş, buna yüzde yüz inanın." diye konuştu.

RAPOR 1300 SAYFA

Komisyonun çalışmaları hakkında da bilgi veren Özdağ, raporun yaklaşık bin 300 sayfayı bulacağını kaydetti.

Bundan sonra siyaseti düşünmediğinin altını çizen Özdağ, "Manisa'da ayrım yapmaksızın herkese hizmet ettim. Önümüzdeki süreçte belki Manisa büyükşehir belediye başkan adaylığı gündeme gelebilir. Milletvekilliği yorucu ve zor bir iş." ifadelerini kullandı.

 
EtiketlerSelçuk Özdağterör örgütü elebaşı Fetullah Gülen
HABER YORUMLARI
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Asim keskin

Adam komisyon baskani, dediği lafa babak çay demle. Bu projedir, buna inanin. Nasil inansin proje olduguna? Sen söylediğin içinmi? Bu mu devlet yönetecek? Siyaseti birakacagimdiyor, ama belediye başkancı olmak istiyor. Fetonun proje olduga suphe yok.sen baskan olarak somut deliler topla. Ben diyorum doğrudur inanın la olmaaaaz. Boyle devlet adamı olmaaaaaz

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cemaleddin

Belki o zaman bunu orda hüpnozlamis olmasinlar.

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Tuba

Evet katılıyorum Bilal Temeş

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Zehra Tezcan

Bilal Temes kardesim, dedigine aynen katiliyorum. Akil hastasi makil hastasi anlamam ben! O zaman bütün fetöcüler bütün pkklilar anlayacaginiz suc islemis herkes akil hastasi. Bosaltin ceza evlerini!

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Bilal temeş

Ya olum akıllı olun evraklar felan yakılmadı böyle adamların dediğinede çok itibar etmeyin bu da oyunun bir parçası, FETO yi verecekler akıl hastası olduğu içinde ceza almayacak böylece APO gibi pimi çekilmiş el bombasını verecekler elimize sonrada içerden örgütü yöneticek.Aynı APO nun taktiği. LÜTFEN BU YAZIMI YAYINLAYIN

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