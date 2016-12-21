''Gülen gece başarısız imamları arayıp hakaretler yağdırdı''

FETÖ'nün eski imamlarından Gülen Vakfı'nın Eski müdürü Ümit Akdemir Sabah'a konuştu. Akdemir, FETÖ'nün profesyonel isimlerinin tutuklu olduğu için amatörce suikast yaptıklarını ifade etti. Akdemir, ''Fethullah Gülen gece başarısız imamları arayıp onlara hakaretler yağdırmıştır'' dedi.

Akdemir'in açıklamaları şöyle;

SUİKASTÇİ CENNETLE KANDIRILMIŞ TİPİK BİR FETÖ FANATİĞİ

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş tipik bir FETÖ elemanı. Hatta tipik bir Gülen fanatiği olduğunu söyleyebilirim. Binlercesini tanımış biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Genç ve sosyal hayatı tanımamış. Sadece örgüt içinde telkin bombardımanına tutulmuş biri.

Fetullah'ı yarı tanrı olarak gören ve dini sadece FETÖ'de öğrendiği için her türlü telkine çok açık. Kainat imamına itaat ettiği için cennet vaadiyle rahatlıkla kandırılan bir profil. Polis olabilmesi için ailesinde mutlaka bir FETÖ'cü olması gerekiyor. Dayısı'nın FETÖ okullarında müdür olması nedeniyle dayısının referans olmasıyla polis olduğu düşünülebilir.



2012 YILINDA FETÖ'CÜ OLMAYAN BİRİNİN POLİS OKULUNA GİRMESİNE İMKAN YOK!



FETÖ'cüler "2014'te biz polis okullarında yoktuk" diyerek olayı çarpıtmaya çalışıyorlar. FETÖ'cü suikastçi polis okuluna 2012'de giriyor. İzmir özelinde FETÖ'cü olmayan birinin 2012 yılında polis okuluna girmesine imkan ihtimal yok. Suikastçi FETÖ'de tabandan yetişmiş. "Üniversiteyi kazanamayınca polis yapılmış sorunlu bir şakirt!" görüntüsü çiziyor. Sorunlu ve fanatik olması kandırılmasını da kolaylaştırılmış olabilir. Bu yüzden canlı bomba olarak bu çocuğu tercih etmişlerdir. Jest ve mimiklerinden de tam bir FETÖ'cü olduğu anlaşılıyor. İlk defa bu tür sloganları attığı belli oluyor. Sözleri doğru düzgün telaffuz edemiyor. Ayrıca tek başına bu eylemi yapması da düşünülemez.



FETÖ'NÜN AMACI SUİKASTİ GERÇEKLEŞTİRİP SOSYAL MEDYADAN KARA PROPAGANDA BAŞLATMAKTI



FETÖ'nün planı şuydu. Örgüt ile bağlantısı olmayan biri büyükelçiyi öldürecek, attığı sloganlar dünya kamuoyuna FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri tarafından dünyaya servis edilecekti. Bu şekilde Türkiye ile Rusya'nın arası bir kez daha açılacak ve Türkiye terörist ülke olarak tanıtılacaktı. Aslında FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri Erhan Başyurt, Aydoğan Vatandaş, Ekrem Dumanlı, Abdulhamid Bilici, Tuncay Opçin, Emre Uslu ve Önder Aytaş gibi isimler saldırı gerçekleşir gerçekleşmez kara propagandaya başlamıştı. Ancak suikastçinin kısa sürede FETÖ'cü olduğunun ortaya çıkması, Rusya'nın bu yöndeki açıklamaları planı bozdu. Plan bozulunca kara propaganda yapmak yerine suikastçinin FETÖ'cü olmadığını kanıtlamaya çalıştılar. Ama iş işten geçmişti.



FETÖ'NÜN PROFESYONELLERİ TUTUKLU OLDUĞU İÇİN BÖYLE AMATÖRCE SUİKAST YAPTILAR



Daha önce Hrant Dink ve Muhsin Yazıcıoğlu suikasti gibi sayısız operasyona imza atan FETÖ neden böyle amatör bir eyleme imza attığı düşünülebilir. FETÖ'nün tüm kirli ve profesyonel operasyonlarını yapan isimler şimdi ya cezaevinde ya da yurtdışında firarda. Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer gibi profesyonelleri artık yok. Fetullah Gülen'in bu işi havale ettiği kişi bir ön önce işi gerçekleştirmenin heyecanı ve paniği ile böyle bir acemilik yapmış. Çünkü FETÖ'de verilen emri hızlı yerine getirmek gibi bir kural var. Bunu yapamayan kişi başarısız kabul edilir. Fetullah'ın emir verdiği kişi bu acelecilikle hareket etmiş ve örgütü hataya sürüklemiş.



DAEŞ'Lİ BULAMAYINCA EN YAKIN KENDİ ELEMANLARINA YAPTIRMIŞLAR



Fetullah Gülen'in emir verdiği imam eğer bu eylemi bir DEAŞ ya da Nusra elemanına yaptırsaydı bu eylem belki ses getirebilirdi. Ama bu görevi üstlenen imam bu konuda tecrübesiz olduğu için en yakınındaki FETÖ fanatiği bir polis memuruna işi havale etmiş. Bir slogan attırarak algıyı yöneteceğini düşünmüş. Aslında son intihar saldırısında en büyük başarısızlık Fetullah'ın hanesine yazılmalıydı. Ancak başarısız olsa da Fetullah Gülen hiçbir zaman başarısızlığın sorumluluğunu üzerine almaz. 7 Şubat Mit operasyonunda, 17/25 Aralık'ta, cezaevinden FETÖ'cülerin yargı kullanılarak kaçırılması girişiminde, 15 Temmuz'da başarısız olan ve örgütü felakete sürükleyen Gülen'dir. Son intihar saldırısı da Gülen'in planıdır ve başarısız olmuştur. Ancak FETÖ içinde bunu Gülen'e söyleyecek bir isim yoktur.



FETULLAH GÜLEN DÜN GECE BAŞARISIZ İMAMLARI ARAYIP HAKARETLER YAĞDIRMIŞTIR



Fetullah Gülen'in bu tür başarısızlıklara asla tahammülü yok. Dün gece suikast algısını yönetemeyen ve bu amatörlüklere imza atan herkesi falakaya yatırmıştır. Türkiye'de olan başarısız imamlar ise görevden alınmıştır. O suikastte başarısız olan, ellerine yüzlerine bulaştıran herkes sabaha kadar Gülen'den hakaretler işitmiştir. 17 Aralık'ta ve 15 Temmuz hezimetinde olduğu gibi. Başarısız olan isimler günlerdir hakarete uğruyordur. Fetullah Gülen bundan sonra asla FETÖ elemanlarını bu tür intihar saldırılarında kullanmaz.



FETULLAH ARTIK KENDİ ELEMANLARINI İNTİHAR SALDIRILARINDA ASLA KULLANMAZ!



Fetullah Gülen artık ne yaparsa yapsın bundan sonra gerçekleşecek tüm eylemlerin olağan şüphelisi haline gelmiştir. Bu tür yapılar eğer intihar saldırısına başladıysa sona yaklaşıyor demektir. Fetullah Gülen de bundan sonra gerçekleştireceği tüm intihar saldırılarında sonunu biraz daha hazırlayacak. Bunun kendisi de farkında. Ama köşeye sıkıştığı için başka bir yöntem elinden gelmiyor.



ABDULLAH BOZKURT İSMİNE ARTIK DİKKAT EDİN



Suikastten 2 gün önce bunu twitter üzerinden kamuoyuna duyuran, suikastçiyi yakından tanıyan Today's Zaman yazarı Abdullah Bozkurt'a bundan sonra dikkat edin. Hayatında işitmediği kadar küfür işitmiştir örgütten ve Gülen'den. Bu aptallığı nedeniyle yakında ortadan kaybolacak. Daha önce de Osman Özsoy benzer amatörlükler yapmış ve bir anda ortadan kaybolmuştu.