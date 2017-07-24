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Gülen Enes Kanter için seferberlik ilan etti!

FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu olarak nitelendirilen NBA oyuncusu Enes Kanter için örgütün seferberlik ilan ettiği ortaya çıktı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:53
Gülen Enes Kanter için seferberlik ilan etti!

Türkiye'ye karşı tutumuyla bilinen ve NBA oyuncusu Enes Kanter’in ALLSTAR’a seçilebilmesi için örgütün ByLock'tan kampanya başlattığı ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; ByLock'tan gönderilen mailde şu ifadeler yer aldı: ''Enes Kanter, 47 bin küsur oy alarak Batı konferansında ilk 15'e girmişti. Küçük başlayan kampanyamız sonuç vermiş ve Enes'i ilk 15'e sokmayı başarmışızdır. Ancak projenin daha ciddiyetle global bir katılıma dönmesi gerekiyor. Enes'in 1 milyon civarı oy alması lazım ki, yeri garanti olsun. Sosyal medya üzerinden yorum yaparak, tweet atarak, atılan tweeti retweet yapmak veya o başlık ile Instagram'dan post edilmesi lazım.'' 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:53
  1. enes kanter
  2. fetö
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