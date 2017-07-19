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Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!

Mısır'da yayınlanan El-Yevm 7 gazetesine konuşan FETÖ lideri Fethullah Gülen, darbe girişimini ulusalcı, laik bir kesimin yapmış olabileceğini söyledi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:46
Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!

Mısır'da, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye yakın olan El-Yevm 7 gazetesine konuşan Gülen, "15 Temmuz'da darbe teşebbüsünün kimin tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine ulusalcı laik bir kesimin bunu yapmış olabileceğini söyledi.

Gülen, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın kendisini Türkiye'ye iade etmesi durumunda kaçmaya teşebbüs etmeyeceğini ve Türkiye'ye gideceğini öne sürdü.

Röportajı yapan Hashem El Fakhrani, Gülen'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının mümkün olup olmadığını da sordu. Gülen, bunun zor olduğunu ve Türkiye'de bazı muhalefet liderlerinin de Erdoğan'ı desteklediğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:46
  1. Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi
  2. FETÖ lideri Fethullah Gülen
  • MehmedMehmed1 sa önce
    Ciddi olamazsın bay FETÖ. Şöyle deseydi; Cumhuriyet kurulduktan bu yana bütün görünür görünmez darbeleri Kemalistler yaptı, ama bu darbeyi biz yaptık, derdik ki yahu bu adam bir defa doğru söyledi. Bu kişiliksiz; hokkabaz, yalancı, talancı, iftiracı, bin yüzlü, her telde oynayan, tam baş münafık, aldatan ve kısacası tam şeytan...
  • SelçukSelçuk1 sa önce
    Hani kontrollü darbeydi!Takiyyeciliğin yeni biçimi ,pekala!28.Şubatta niye kaçtın?Bunlar aklımızla alay ediyor!
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    Deyyus münafık FETÖ başı son cırpınışların bu.Reis ve bu millet seni solucan gibi ezecek.
  • eminemin1 sa önce
    Ulusalcı kemalist subaylar kesinlikle bu darbeye katıldı, hatta onlardan bazıları şu an "m.kemalin askeriyim, fetö ile ilgim yok" diyerek aklanmaya çalışıyor. fetö yanlız değildi yani. zaten generallerin yarısı darbeye katılmış, tümünün fetöcü olması akla ve realiteye aykırı.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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