Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!

Mısır'da, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye yakın olan El-Yevm 7 gazetesine konuşan Gülen, "15 Temmuz'da darbe teşebbüsünün kimin tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine ulusalcı laik bir kesimin bunu yapmış olabileceğini söyledi.

Gülen, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın kendisini Türkiye'ye iade etmesi durumunda kaçmaya teşebbüs etmeyeceğini ve Türkiye'ye gideceğini öne sürdü.

Röportajı yapan Hashem El Fakhrani, Gülen'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının mümkün olup olmadığını da sordu. Gülen, bunun zor olduğunu ve Türkiye'de bazı muhalefet liderlerinin de Erdoğan'ı desteklediğini söyledi.