Gülen, darbe mesajını yıllar önce vermiş: Parlamentoya bomba konur, halkın üzerine ateş edilir...

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" başlığı altında hazırlanan çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.



Toplantıda dinletilen bir videoda Fetullah Gülen'in, 38 yıl önceki konuşmasına da yer verildi. Gülen o konuşmasında, "Ama sen her şeyi salıverirsen, bir yerde asker, öbür yerde subay öldürülür, öbür yerde parlamentoya bomba konur, öbür yerde Meclis tahrip edilir. Başka bir yerde masum halkın üzerine ateş edilir. Bütün bunların temelinde küfür vardır, küfran vardır. Maziyi inkar vardır, kendinden kaçış vardır" dedi.