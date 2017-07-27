Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gülen, darbe mesajını yıllar önce vermiş: Parlamentoya bomba konur, halkın üzerine ateş edilir...

Bugünün darbeci ve aranan teröristi Fetullah Gülen'in, 38 yıl önce darbe imasında bulunmuş...

27 Temmuz 2017 Perşembe 05:46
Gülen, darbe mesajını yıllar önce vermiş: Parlamentoya bomba konur, halkın üzerine ateş edilir...

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" başlığı altında hazırlanan çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda dinletilen bir videoda Fetullah Gülen'in, 38 yıl önceki konuşmasına da yer verildi. Gülen o konuşmasında, "Ama sen her şeyi salıverirsen, bir yerde asker, öbür yerde subay öldürülür, öbür yerde parlamentoya bomba konur, öbür yerde Meclis tahrip edilir. Başka bir yerde masum halkın üzerine ateş edilir. Bütün bunların temelinde küfür vardır, küfran vardır. Maziyi inkar vardır, kendinden kaçış vardır" dedi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 05:46
  1. Kendi Dilinden FETÖ
  2. FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı
  3. fetö darbe iması
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet adına tek hayırlı işleri yok... CHP'den şimdi de Meclisi terk etmeme eylemi!
    1. Millet adına tek hayırlı işleri yok.....
    2. Son Haçlı seferi
    3. FETÖ, Cumhuriyet’iböyle ele geçirmiş
    4. Öksüz Akıncı Üssü’nde 13 toplantı yapmış
    5. Müslüman beyinlerin göçünü..
    6. Yunanistan'da uçak düştü!
    7. İsrail yine "Kürt Kartını" oynadı
    8. Siyonist İsrail'den bir geri adım daha
    9. 'Bu saatte köpek mi gezdirilir'..
    10. 'Herkes masa başı iş istiyor;..
    11. Gülen, darbe mesajını yıllar önce..
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. Meteoroloji'den fırtına uyarısı!
    14. Volkan Şen'de Bursaspor'a imzayı atıyor.
    15. Portekiz takımına Türk başkan!
    16. Gökhan Gönül: UEFA Kupası'nı kaldırmak..
    17. Siirt'te operasyon! Yaralılar var
    18. Kütahya'da patlama! İki katlı bina..
    19. İşgalci Terörist İsrail'den bir geri..
    20. Fatih Terim Galatasaray'da iddiası
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!
    Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!
    İran'dan çok sert cevap! Misillemede bulunacağız
    İran'dan çok sert cevap! Misillemede bulunacağız
    'Meral Akşener bir Gladio kraliçesidir'
    'Meral Akşener bir Gladio kraliçesidir'