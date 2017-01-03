Gülen 'Beni iade etmeyecekler'

Fetullah Gülen, ABD’nin kendisini iade etmeyeceği iddiasını öne sürerek “Bir kısım münafıkların ‘Bunları kapı dışarı edin!’ demelerine rağmen, o insanlar hâlâ direniyorlarsa, demek ki tartmışlar, biçmişler, ölçmüşler, ‘Hayır, vallahi bunlarda yalan yok!’ demişler” dedi.



Fethullah Gülen’in konuşmasında kendilerine adını vermediği bir “Amerikalının” maddi yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı. Gülen bu ‘Amerikalı’yı “Sıradan bir insan değil, popülaritesi yüksek, Arapça’yı da bilen, zaten Amerikalı, şöyle-böyle belki Türkçe’yi telaffuz eden, aynı zamanda yüksek bir akademisyen; kredisi ve itibarı, bulunduğu yerde çok yüksek” diye anlattı.



Fethullah Gülen, adını açıklamadığı Amerikalı’yla ilgili şunları söyledi:



“Şu Amerika’da, bir tane de değil birkaç tane, dün ve evvelki gün, arkadaşlar anlattılar. Yabancı birisi gelip diyor ki, seviyeli birisi, ‘Siz, buraya cebren gelmiş görünüyorsunuz. İmkânlarınız da yoktur, oturacak eviniz de yoktur. Benim falan yerde bir evim var, o evde bedava oturabilirsiniz! Malî bir sıkıntınız olduğu zaman, imkânlarım da var, o mevzuda da size yardımcı olurum!..’ diyor.”