"Güle Oynaya Camiye Gel" Projesi'nde ilk etap tamamlandı

Selçuklu Belediyesi tarafından çocuklara özel olarak gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi tamamlandı. 19 Haziranda start alan projede 40 gün boyunca sabah namazına camiye gelen çocuklar, Selçuklu Belediyesi tarafından verilecek olan bisiklet ödülünü almaya hak kazandı. Selçuklu' daki camileri sabah namazında şenlendiren çocuklar bisiklet heyecanı yaşıyor. Selçuklu Belediyesi, projeyi başarı ile tamamlayan çocuklara hediye edilecek bisikletlerin satın alma sürecini başlattı.

Yazır Mahallesi'nde yer alan Başbakanlık 2016 Toki Camii "Güle Oynaya Camiye Gel" projesinin yoğun ilgi gördüğü camiler arasında yer alıyor. Kimi anne ve babasıyla, kimi de arkadaşıyla 40 gün boyunca camiye devam eden 31 çocuk projeyi başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Proje ile ilgili düşüncelerini ifade eden çocuklar ve veliler, Selçuklu Belediyesi'ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Yapılan açıklamalarda çocukların cami alışkanlığı kazanması noktasında projenin başarılı olduğunun altı çizildi. Çocukların birçoğu proje sonrasında da camiye devam edeceklerini ifade etiler.

"Güle Oynaya Camiye Gel" projesi için Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür eden Başbakanlık 2016 Toki Cami İmamı Fatih İsmail Uygun," Projenin uygulama safhasında ailelerden olumlu dönüşler aldık. Sabah namazının feyzini yaşayan çocuklarda cami alışkanlığı oluştu ve camilerimiz çocuk sesleriyle şenlendi. Ayrıca proje ile Allah'a karşı olan vazifesini yeniden hatırlayan veliler oldu. Projenin devamında da çocuklarımızı camilerde görmek istiyoruz" dedi.

Çocuklara küçük yaşlarda cami alışkanlığı ve sevgisini kazandırmak amacıyla başladığımız "Güle Oynaya Camiye Gel" projesini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Projemize katılan ve 40 gün boyunca büyük bir özveri ile sabah namazına devam eden tüm çocuklarımızı kutluyorum. Proje ile çocuklarımızın gönül dünyalarında yeni kapılar açmayı, birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmeyi hedefledik. Çocuklarımız kadar veliler için de büyük bir fırsat olan projeye gösterilen yoğun ilgi yapılan çalışmanın başarısı açısından da mutluluk verici. "Güle Oynaya Camiye Gel" projesine destek veren tüm ailelerimize ve cami görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.