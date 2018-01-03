‘Gül’e ben gereken cevabı verdim…’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son AK Parti MKYK toplantısında sivillere yargı dokunulmazlığı getiren 696 sayılı KHK ile ilgili eleştiriler gündeme geldi. Erdoğan, bu eleştiriler üzerine, “Ben Sayın Gül ile ilgili gereken cevabı verdim. Kimin ne dediği önemli değil. Biz işimize bakalım, doğruyu anlatalım. Mesele millete iyi anlatılmadı, siz iyi anlatın” diye konuştu. KHK’daki sivillere dokunulmazlık getiren düzenlemenin 15 - 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirten Erdoğan, “Her hukukçu okuduğunu farklı değerlendiriyor. Yanlış anlaşılmalar oluştu. Bu yanlış anlaşılmaları doğru ve güzelce anlatın” dedi.

BAŞKANLARI UYARDI

Öte yandan Erdoğan, AK Parti’deki yenilenme süreci kapsamında parti toplantılarının yanı sıra şimdiye kadar Rize, Bayburt, Gümüşhane, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın da aralarında bulunduğu 15 il kongresine katıldı. Erdoğan, ziyaretlerinde belediye başkanları ve teşkilat üyeleriyle görüştü. Başkanlar ve teşkilat üyelerine hem kendisine hem de CİMER ile BİMER’e gelen talepler ve şikâyetleri ileten Erdoğan, atılması gereken adımlar hakkında talimatlar verdi. Başkanlarla görüşmelerinde 2019 seçimlerinin önemini vurgulayan Erdoğan, halktan gelen şikâyetlere de duyarsız kalınmamasını istedi. Mart ayına kadar tamamlanması planlanan AK Parti kongrelerinin ardından, belediyelerin teşkilatla daha fazla koordinasyon içinde olması gerektiğini kaydeden Erdoğan, ‘proje konusunda yavaş hareket eden, sorunlara duyarsız kalan, çözüm üretemeyen’ başkanlara uyarılarda bulundu.

DAHA FAZLA PROJE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarıyla görüşmelerinde “Şikâyetlere kayıtsız kalmayın. Halkın istemediği bir projeye, icraata başlamayın. 2019 yılına kadar tüm teşkilatımız ve belediye başkanlarımız AK Parti belediyeciliğinin farkını ortaya koymalı. Daha fazla proje üreterek halkın gönlünü kazanmalıyız” dediği öğrenildi.