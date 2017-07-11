Güldüren savunma

Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, darbe girişimini öğrendiği andan itibaren darbenin karşısında durduğunu öne sürdü.

Savunmasına devam eden Taşdeler, lehine olan hususların hiç birinin iddianamede yer almadığını belirtti. Taşdeler “ Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Ankara’da ilgili bir mahkemede verdiği ifadede, şahsım için ‘Nevzat Paşa’nın darbe girişimine karşı koyduğunu öğrendim. Yine Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem’in, Çanakkale’de bir davada ‘Nevzat Komutan, beni korumaya çalışmıştır’ yönünde ifade vermiştir. Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere benim darbe faaliyetiyle bir ilgim olmadığı gibi darbeye karşı koyduğum ortadadır. Hakkımdaki suçlamalar tamamen hukuka aykırı ve gerçek dışıdır.” dedi.