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Gül'den sürpriz ziyaret

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 17:26
Gül'den sürpriz ziyaret

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, "dayanışma ziyareti" kapsamında Doha'ya gelen Abdullah Gül'ü El-Bahr Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Şeyh Temim ile Gül'ün karşılıklı öneme sahip çeşitli konuları ele aldığı ifade edildi.

Gül, "dayanışma ziyareti" çerçevesinde dün Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. Söz konusu ziyaretin iki gün sürmesi öngörülüyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:26
  1. abdullah gül
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