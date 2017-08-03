Gül'den sürpriz ziyaret
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.03 Ağustos 2017 Perşembe 17:26
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, "dayanışma ziyareti" kapsamında Doha'ya gelen Abdullah Gül'ü El-Bahr Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede, Şeyh Temim ile Gül'ün karşılıklı öneme sahip çeşitli konuları ele aldığı ifade edildi.
Gül, "dayanışma ziyareti" çerçevesinde dün Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. Söz konusu ziyaretin iki gün sürmesi öngörülüyor.