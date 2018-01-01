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Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?

Eleştiri oklarının hedefi olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den sürpriz bir ziyaret geldi. Gül, Karar gazetesini ziyaret etti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:10
Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar gazetesini ziyaret etti.

Amcası Mahmut Gül'ün vefatı nedeniyle ertelediği ziyareti dün gerçekleştiren Abdullah Gül'ü Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras ile diğer yönetici ve yazarlar ağırladı.

Gazete ekibiyle sohbet eden Gül, medyanın demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Karar gazetesini yakından takip ettiğini ve yayın hayatına yeni başlayan kitap ekini beğendiğini belirten Gül, başarılar diledi.

STAR'IN ESKİ PATRONU DA ZİYARETE EŞLİK ETTİ

Ziyarete, Star Medya Grubu'nun eski patronu Tevhit Karakaya'nın da yer alması dikkat çekti.

Gül ile birlikte hareket ettiği bilinen Tevhit Karakaya, Star gazetesini yönettiği dönemde, Karar'ın yönetici kadrosu ile (Mustafa Karaalioğlu ve İbrahim Kiras) birlikte çalışmıştı.

KHK'YI ELEŞTİRMİŞ, ERDOĞAN'IN TEPKİSİYLE KARŞILAŞMIŞTI

Abdullah Gül, 15 Temmuz darbe girişimine direnen sivillere "cezai muafiyet" getiren KHK'yı eleştirmişti. Bunun üzerine AK Parti’den de Gül’e karşı açıklamalar gelmişti.

En son Sudan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül’e “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz” sözleriyle tepki göstermişti.

 

 

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 11:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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